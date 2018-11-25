Слуга стране, отец Синаю: что нужно знать о президенте Египта

Для Москвы сотрудничество с Каиром — это не только вопрос пресловутого присутствия в регионе, но и вполне конкретные статьи дохода в бюджет. Египет — площадка, на которой активно работают крупные российские нефтяные компании. Страна охотно закупает российские металлы, пшеницу, атомные реакторы, вагоны, боевые машины и вооружения. Инвесторам нужно понимать, как поведет себя капитал в системе, выстраиваемой нынешним президентом. «Известия» разбирались в основных характеристиках и направлениях развития наследия ас-Сиси.

Проекты, запущенные во время первого срока и получившие развитие в начале второго, несомненно, составят солидную часть наследия шестого президента Египта Абдель Фаттаха Халила ас-Сиси.

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Качественно построенный всего за год новый Суэцкий канал можно счесть отсылкой к дерзкой национализации его собрата в 1956 году. Это небезынтересная попытка расширить одну из трех главных доходных статей бюджета, увеличив общую пропускную способность судовой транспортной системы канала в два раза и разгрузив проблемные участки. Заявленная цель — повышение ежегодной выручки от эксплуатации канала и прибрежных промышленных зон с $3,5 млрд до $13,2 млрд к 2023 году.

Внушительных цифр только предстоит достичь, и новости о повышении проходимости Северного морского пути в Каире улыбки не вызывают. Пока же страна выдыхает после потраченных $8 млрд. Особенно учащенное дыхание фиксируется у той части населения, что поучаствовала в финансировании проекта национального значения напрямую, купив облигации фонда «Тахия Миср» за обесценившиеся за это время фунты.

презегипет Круизный лайнер Norwegian Star плывет по Суэцкому каналу в районе Порт-Саида, Египет Фото: Global Look Press/Soeren Stache

В 2018 году Египет ведет затянувшуюся войну против спорадических и системных отключений электричества. Из-за глобальности проблемы в сражениях участвует вся страна. Предприятия воюют за бесперебойное обеспечение производства, больницы — за возможность оказывать услуги, рядовые граждане — за холодильник и кондиционер.

Свой «Асуан» ас-Сиси строит на газе и возобновляемой энергетике: проекты ветряных ферм у Красного моря, солнечных парков в Западной пустыне привлекают компаний-лидеров в сфере возобновляемой энергетики, обещают составить 20% от общего энергопроизводства уже через пять лет и предсказуемо стоят больших денег.

Как найти средства стране с «ручным управлением», высокими социально-политическими рисками, проблемами в сфере обеспечения безопасности? За инвестиции Египет при ас-Сиси готов платить сложными моделями страхования, либеральными экономическими реформами, налоговыми каникулами, внешнеполитической лояльностью (присутствием в йеменской кампании и выверенными комментариями по делу Джамаля Хашокджи).

И это работает: с отметки в $15 млрд в 2014 году до $44 млрд к 2018 подрастают золотовалютные резервы, международное рейтинговое агентство Standart & Poors присваивает Египту стабильную оценку «В», что дополнительно помогает снизить стоимость денег, привлекаемых государством из-за рубежа.

Хотя при нынешнем президенте государство отказалось от иллюзий о собственной незаменимости, готовность идти в фарватере спонсоров заканчивается там, где режим прочертил линию безопасности. Например, в вопросах заигрывания с исламским экстремизмом или обеспечения продукцией ВПК. Нежелание услышать «тебе пора» от американского президента (так сказал Барак Обама Хосни Мубараку 2 февраля 2011 года. — Прим. «Известий») сподвигло Каир к аккуратной диверсификации внешнеполитических связей. В торговой корзине нашлось место для Парижа и Москвы, с 2014 года зафиксировавших за собой доли в 40,7% и 23,1% соответственно (первое и второе место) от общего импорта продукции ВПК в Египет.

презегипет Инженер на газовой станции в Бени-Суэйф, Египет Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhao Dingzhe

Во внутренних делах принято разумное решение отвлечься от провальной самостоятельной «космической одиссеи» и отдать геологоразведку на аутсорсинг большим игрокам. В результате — открытие газовых месторождений «Атолл», «Норус», «Северная Александрия», «Зохр», развитие сопроводительной транспортировочной инфраструктуры, десятки миллиардов долларов дохода от продаж и инвестиций, выход на самообеспечение природным газом.

Формируя новую полноценную подпорку египетской экономики, нынешняя администрация не забывает о заветах великих, что гласят: «Энергия многомиллионного народа сильнее энергии ядерного взрыва», — и за деньгами идет к египтянам. Экспатрианты, присылающие часть заработка из-за рубежа, долгое время являлись третьим китом египетской финансовой системы, но поступлениям, по мнению властей, не хватало системности и адресности. Поэтому для сознательных мигрантов устраиваются профильные конференции и программы «Вышли 200»: каждый египтянин высылает на родину $200, и «страна его не забывает».

Той же необходимостью привлечь инвестиции объясняется проект переустройства столицы. В обществе, сосредоточившемся на решении нетривиальной задачи по выживанию на $2 в день (больше 20% населения), подобное благоустройство вызывает желание поторговать президентом на eBay.

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Давно известно, что факторы качества сбора и интерпретации информации переквалифицировали статистику из источника в инструмент и пугало. Однако, даже опираясь на цифры из местных газет, можно представить, что проблема обнищания населения не является исключительно плодом воображения критиков власти.

«Аль-Ватан» сообщает, что в 2016 году 27,8% населения проживало за чертой бедности. В 2017 инфляция на продукты питания достигала 28,1% и почти 70% населения регулярно пользовались программами социальной помощи.

На заре политической карьеры ас-Сиси был склонен время от времени подчеркнуть свою близость с народом: позавтракать в семье обычного труженика-египтянина или заявить, что ради нации он готов питаться раз в день до конца жизни (иногда исключительно водой). Ко второму сроку это обрело более прикладной характер в виде государственных программ в области социальной поддержки, образования и медицинского страхования.

презегипта На заре политической карьеры ас-Сиси был склонен время от времени подчеркнуть свою близость с народом, который отвечал ему взаимностью и поддержкой Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xinhua/Cui Xinyu

Особенно впечатляющие новости приходят из здравоохранения. Так, закон о комплексном медицинском страховании, ратифицированный президентом в начале текущего года, должен будет охватить всё население страны, а не жалкие 52%, и заплатят за это — благодаря прогрессивному налогу — средний класс и богатые египтяне. Sisicare подразумевает прикрепление каждой семьи к определенному врачу, заведение индивидуальной электронной истории болезни. Реформе также требуются следующие 15 лет для поэтапной реализации и сорокакратное повышение расходов на здравоохранение. Пока же особым указом для гражданских были открыты военные госпитали и больницы, ранее обслуживавшие только офицеров и членов их семей.

Очевидны также успехи ас-Сиси на ниве борьбы с вирусом гепатита С: в 2014 году, начав формировать эффективную систему регистрации заболевших и серьезно сбив цену за курс, к 2018 удалось вылечить порядка полутора миллиона египтян.

Народный характер подобных реформ смазывается параллельными действиями по учреждению нового расчета зарплат и пенсий для узкого круга чиновников и касты силовиков. Например, на новость об одобрении парламентом законопроекта о присвоении пожизненных привилегий (включая дипломатический статус при выезде за рубеж) высшему офицерскому составу как поддержавшим достославную революцию июля 2013 года люди отреагировали как на иезуитство и юридические лазейки для палачей резни «Рабаа аль-Адавия».

ас-Сиси честный

Апелляция к имиджу выходца из народа может быть как достаточно удачной, так и максимально комичной. Арабскому сознанию весьма мил образ борца с несправедливостью. Такой ход менее рискован для человека, не имеющего «бессребренического детства» Гамаля Абдель Насера, и более присущ военной выправке ас-Сиси.

Коррупция в этом отношении представляет идеального врага: вездесущего, злободневного, всегда готового привлечь к себе внимание стремительной атакой в верхах, например на главу таможенной или антикоррупционной службы. Египтяне как истинно восточные люди знают толк в нюансах. С одной стороны, только за мелкий бакшиш вас протащат в обход бесконечных очередей через лабиринты министерства труда для продления визы. С другой, именно запущенный в медиа слух об украденных «кланом Мубарака» $70 млрд обратил в пыль репутацию тогдашнего президента, выбросив на улицы тысячи разъяренных людей с требованиям вернуть деньги.

презегипет Президент Абдель Фаттаха Халила ас-Сиси во время инаугурации в Президентском дворце в Каире Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Apaimages

Всю страну, четко отличающую коррупцию от Коррупции, посадить нельзя, как и махом исправить все перегибы, подкорректировав правовую базу. При этом решение приостановить найм госслужащих в 2015 году выглядит достаточно прогрессивно. Ибо государство, где на 92,5 млн населения приходится 7 млн чиновников (в США 2 миллиона обслуживают 300 миллионов), выглядит как большая кормушка.

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Одним из подлинных брендов президента ас-Сиси является образ щита и меча нации, направленных против ползучей террористической угрозы. Интенсивность войны с террором измеряется тысячами жертв, девятью месяцами контртеррористической операции, десятками единиц тяжелой техники и авиации.

Центром противостояния выступает никогда не являвшийся территорией развития и порядка север Синайского полуострова, который после свержения Мубарака окончательно превратился в вотчину бедуинских племен, живущих за счет перераспределения на местности ливийского оружия и контрабанды в сектор Газа. Отстранение от власти «ихваниста» Мурси и очередное объявление «Братьев-мусульман» вне закона спровоцировали приток исламистов на синайскую вольницу, что изрядно подстегнуло партизанскую войну против режима и гражданского населения.

презегипет Солдаты Египетских вооруженных сил укрепляют свои позиции на Синайском полуострове, Египет Фото: Getty Images/Anadolu Agency

После того как синайские группировки записались под знамена «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ. — Прим. «Известий»), патерналистская задача режима как защитника населения серьезно актуализировалась: для племен полуострова и для всего Египта.

Для некоторых категорий населения, например, христиан-коптов, от которых «ИГ» пообещало «освободить» страну, ас-Сиси действительно является гарантом того, что их не убьют и не превратят в людей второго сорта, как это происходило во время президентства Мурси. Подобная картина наблюдается и с суфиями, поддержавшими революцию 2013 года и лично маршала ас-Сиси в борьбе против исламистов. Сегодня их положение в системе власти во многом покоится на доброй воле президента.

Танки и армия, пусть и не в таком размере, но при том же Мурси, уже входили на Синай для борьбы с местными и заезжими радикалами. Ограниченная эффективность подобных мероприятий обуславливалась низкой кооперацией местного населения с представителями государства по принципу «с Синая выдачи нет»; объективными проблемами, с которыми сталкиваются любые регулярные вооруженные силы, противостоящие герилье; ориентацией на силовые методы воздействия. Последний пункт частично оправдывает предыдущие, поскольку для местных Каир долго время позиционировался исключительно как источник запретов и ограничений при околонулевой полезности. В инфраструктурном плане мухафазами аль-Ариш и Сохаг заниматься не стремились, в госструктуры бедуинов не брали, а торговать и жить мешали.

Ас-Сиси к концу первого срока решил, что необходимо подойти к проблеме с этого конца, и анонсировал программу развития полуострова «Синай-2018», в рамках которой к 2022 году на благоустройство полуострова планируется потратить больше $15 млрд, построив цивилизацию от канализаций до университетов, от рыбоводческих хозяйств до аэропорта «Барадавиль».

презегипет На благоустройство полуострова планируется потратить больше $15 млрд Фото: Global Look Press/eye ubiquitous/hutchison

По мнению Василия Кузнецова, руководителя центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, несмотря на большие сомнения в возможностях мобилизационной экономики, мегастройки в стиле XX века имеют смысл в современном Египте, создают рабочие места в перенаселенной стране, успешно привлекают капитал, изумляя инвесторов масштабностью. Эксперт напоминает, что в мире уже существует накопленный позитивный опыт подобных проектов, например, в нулевые в иракский Курдистан из Багдада вливались огромные деньги, а в следующем десятилетии уже Эрбиль стал экономическим локомотивом и наиболее стабильной частью страны. В Египте в условиях ограниченных финансовых ресурсов и проблем с обеспечением безопасности проектов на Синае заявленные масштабы строительства выступят серьезным тестом на профпригодность для каирского менеджмента.

Так или иначе, ас-Сиси только к концу второго срока сможет выяснить, может ли он по праву считаться героем своей войны. Пока же имманентная угроза со стороны радикалов является обоснованием для множества спорных инициатив режима, среди которых приобретение двух универсальных десантных вертолетоносных кораблей типа «Мистраль», передача части прав влиятельнейшего исламского высшего учебного заведения правительственным структурам, стабильное продление особых полномочий полицейских и силовых структур, ужесточение политики цензуры.

ас-Сиси антифейковый

Путь к славному наследию и доброму имени нынешнему президенту Египта преградили средства массовой информации и коммуникации. Большинство медиа, кроме разве что явно прорежимных вроде «аль-Ахрама», предпочли увидеть в Абдель Фаттахе очередного арабского диктатора, строящего полицейское государство на костях революции и до предела зачищающего политическое пространство от конкурентов.

Ас-Сиси ответил речами об опасности «дестабилизации страны путем распространения лживых слухов» — даже презентовал публике цифру в 21 тыс. попыток «вселить в людей неуверенность», — а затем и законами, наделяющими власти страны правом блокировать аккаунты в социальных сетях и наказывать журналистов за распространение фейковых новостей. Реальные портреты современных руководителей, как показывает практика, висят не на стенах, а в блогах.

презегипет Покушающимся на национальную безопасность Египта журналистам также грозят реальные тюремные сроки: в настоящее время за решеткой находятся около 20 работников СМИ, включая иностранцев Фото: Getty Images/David Degner

К осени 2018 года аппарат цензуры Арабской Республики Египет может похвастаться:

— специально сформированным верховным советом по регулированию СМИ, в полномочия которого входят блокировка интернет-сайтов, наложение штрафов на причастных к распространению сфабрикованной информации;

— горячими линиями, позволяющими бдительным согражданам сообщить о «поддельных новостях и слухах», опубликованных в СМИ и социальных медиа-платформах, и нацеленных на «подрыв национальной безопасности».

Покушающимся на национальную безопасность Египта журналистам также грозят реальные тюремные сроки: в настоящее время за решеткой находятся около 20 работников СМИ, включая иностранцев. Намеки на публичную критику караются достаточно жестко — тюремными сроками.

презегипет Журналист рискует получить штраф от $11 тыс. до $28 тыс., если его материалы противоречат официальным заявлениям профильных органов власти Фото: Getty Images/The Washington Post/David Degner

Само медиаполе страны стерилизуется под нажимом закручиваемых правовых гаек. Согласно антитеррористическому закону от 2015 года, занимаясь оперативным освещением терактов, журналист рискует получить штраф от $11 тыс. до $28 тыс., если его материалы противоречат официальным заявлениям профильных органов власти. В итоге жанр журналистского расследования становится де-факто запретным, а общественность узнает о трагическом событии только после «отмашки» от представителей министерства внутренних дел. Последняя может запоздать, например, в отношении нападения на паломников-коптов в провинции эль-Минья, чтобы не портить открытие Мирового молодежного форума.

Ранее государства с серьезной внешнеторговой зависимостью от западных партнеров в ключевых отраслях разворачивали тяготеющие к авторитаризму кампании с оглядкой. Особенно жестокий разгон протестов или атака на правозащитников могли привести к болезненным рестрикциям. Однако сегодня показательная переориентация на других поставщиков при параллельной нацеленности санкционера на экономическую выгоду обеспечат вам обходные пути. Как это произошло 21 августа, когда глава Госдепартамента Майк Помпео принял решение исключить Египет из-под действия закона, запрещающего предоставление военной помощи странам, где нарушаются права человека, перед этим разморозив $195 млн финансовой помощи, заблокированные его предшественником в августе 2017 года.

ас-Сиси не всесильный

Металлургический сектор, сельское хозяйство, ядерная и гидроэнергетика, люди — всё, за счет чего развивается или планирует расти Египет, требует много воды. Между тем, в стране Великого Нила вода уже сегодня становится дефицитным ресурсом при стабильно отрицательных среднесрочных прогнозах. Всему виной соседи, строящие или поддерживающие строительство дамбы «Возрождение» в верховьях Голубого Нила, граждане, бесконтрольно бурящие скважины и отводные каналы, общее потепление климата.

презегипет Река Нил, Египет Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/VW Pics Source

Стране, которая одновременно тонет и высыхает, стоит пересмотреть политику в отношении «виртуальной воды» (термин обозначает объем воды, заключенный в продовольствии или других продуктах, необходимый для производства единицы продукции. — Прим. «Известий»), поскольку из-за неэффективной приоритезации страна использует два Нила, один из которых — «виртуальный».

Эта задача, как, например, и демографический вопрос (ежегодный прирост населения Египта — 2,5 млн человек), требует весьма решительных действий руководства в достаточно чувствительной сфере традиций, методов ведения хозяйства и планирования семьи. Угроза социального взрыва вкупе с высокой ресурсозатратностью и отложенными во времени результатами объясняют громкие слова и скромные реформы на этих направлениях.