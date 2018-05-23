Египет выделил 525 га для создания российской промзоны в Порт-Саиде

Власти Египта предоставят участок в 525 га резидентам российской промышленной зоны в Порт-Саиде для организации на этих территориях промышленных производств. Соответствующее соглашение было подписано 23 мая в ходе межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«В соответствии с контрактом управление зоны Суэцкого канала определяет, выделяет и предоставляет управляющей компании российской промышленной зоны земельный участок, расположенный в зоне Суэцкого канала в районе города Порт-Саид Восточный», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Срок действия соглашения составляет 50 лет, при этом оно будет автоматически продлеваться, если ни одна из сторон не выразит желание прекратить его действие. Кроме того, власти АРЕ пообещали обеспечить резидентам промзоны и управляющим компаниям стабильную налоговую политику.

О планах властей двух стран подписать соглашение о создании российской промышленной зоны в Египте стало известно еще 26 апреля. Текст документа был согласован на встрече с министром промышленности и торговли Египта Тариком Кабилем, выступающим сопредседателем двусторонней межправкомиссии (МПК), и госминистром военной промышленности Мухамедом аль-Ассаром.