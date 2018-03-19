Почти полетели
В расписании столичных аэропортов на апрель появились первые прямые рейсы в Каир. Перевозки будут осуществлять EgyptAir, а также российский «Аэрофлот». Компании уже начали продажу билетов. Портал iz.ru вспомнил об обстоятельствах приостановки полетов, разбирался в актуальном политическом контексте, а также выяснил, при чем тут АЭС в эд-Дабаа.
Терроризмом по туризму
Временный запрет на прямые перелеты в Египет последовал после теракта, совершенного в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Тогда в результате взрыва на борту самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», направлявшегося из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека, включая семерых членов экипажа. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории российской и советской авиации.
Место крушения российского самолета Airbus A321
Как стало известно в ходе расследования, самолет вылетел в 6:51 (мск) и пропал с экранов радаров спустя 23 минуты. В это время он находился на высоте 9,4 тыс. м. Обломки лайнера были обнаружены в день крушения в горной местности центральной части Синайского полуострова. Тогда же нашли и бортовые самописцы, которые доставили для расшифровки в Каир. Египетские власти сразу же предоставили возможность всем заинтересованным сторонам принять участие в расследовании.
17 ноября директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что специалисты обследовали личные вещи, багаж и части разбившегося самолета.
— В результате проведенных экспертиз на всех предметах <…> выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства, — отметил Александр Бортников, указав, что речь однозначно идет о теракте.
Ответственность за случившееся взял на себя ИГИЛ (организация запрещена в России). На следующий день после доклада директора ФСБ агентство Reuters сообщило, что террористы опубликовали на одном из своих ресурсов фотографию взрывного устройства, аналогичного тому, которое было использовано на борту российского лайнера. Речь идет об алюминиевой банке для газировки, очевидно, начиненной взрывчаткой, и детонаторе.
Памятник жертвам крушения самолета А321 над Синайским полуостровом
В июне 2016 года тогдашний директор ЦРУ США Джон Бреннан сообщил, что организатором теракта стала группировка «Ансар Бейт аль-Макдис», действующая на Синайском полуострове и присягнувшая ИГИЛ.
По данным следствия, бомба была заложена в отсеке для негабаритного багажа. На борт самолета ее пронес один из сотрудников аэропорта Шарм-эль-Шейха.
Косвенно версию о теракте в феврале 2016 года признал и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, по словам которого, те, кто сбил самолет, хотели нанести удар по отношениям Каира с Москвой. Тем не менее на официальном уровне власти страны расследуют произошедшее как обычную авиакатастрофу и не возбуждают уголовное дело по статье «Терроризм». Как сообщило в июле 2017 года агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, признание теракта как причины крушения «спровоцирует претензии к стране, не обеспечившей безопасность полетов, а также может стать причиной многочисленных исков со стороны родственников погибших».
Синайская уязвимость
Несмотря на такое поведение египетских властей, Синайский полуостров, а точнее, его северо-восточная часть, давно превратилась в головную боль для нынешнего руководства в Каире. Ситуация там заметно обострилась, после того как египетские военные отстранили в 2013 году от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси, ответив таким образом на соответствующие требования миллионов демонстрантов, вышедших на улицы страны.
Демонстрация оппозиции против политики Мохаммеда Мурси, 2013 год
Одновременно с этим на Синае активизировалась группировка «Ансар Бейт аль-Макдис», которая считается боевым крылом «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России) — а именно к «Братьям» принадлежал Мухаммед Мурси.
В 2014 году члены «Ансар Бейт аль-Макдис» присягнули на верность ИГИЛ и переименовали свою группировку в «Вилаят Синай». Спокойнее от этого ситуация в том районе, разумеется, не стала. Последний крупный теракт был совершен боевиками в ноябре 2017 года. Тогда террористы атаковали верующих, пришедших на пятничную молитву в мечеть в одном из городов провинции Эль-Ариш. Жертвами нападения стали свыше 300 человек.
По приказу египетского президента с 9 февраля 2018 года армия и полиция страны проводят на Синайском полуострове масштабную военную операцию против экстремистов.
Борьба за небо
Президент Владимир Путин подписал 6 ноября 2015 года указ о приостановке полетов в Египет. Это стало серьезным ударом по туристической отрасли страны пирамид, которая и так пострадала ранее из-за начавшейся в 2011 году «арабской весны».
Около зала вылета каирского аэропорта
По оценке Ассоциации туроператоров России, ежегодно там отдыхало до 3 млн россиян. Поэтому их отсутствие не могло не сказаться на экономике, а властям пришлось подсчитывать убытки. Уже в апреле 2016 года в министерстве туризма Египта сообщили, что за первый квартал падение доходов в этой сфере составило 66%, или $1 млрд.
Разумеется, введенный запрет не остановил многих россиян: до Египта добирались через третьи страны, а бронирование отелей осуществляли самостоятельно. Как сообщил замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль, в 2017 году Египет посетило 100 тыс. граждан РФ. Но разумеется, это капля в море по сравнению с показателями до приостановки перелетов.
Таким образом, изначально для Каира насущным стал вопрос о скорейшем возобновлении авиасообщения.
— Как только мы отработаем механизмы, которые бы надежно обеспечили безопасность наших людей, мы все ограничения снимем, — заявил в декабре 2015 года Владимир Путин.
При этом Associated Press ранее со ссылкой на сотрудников службы безопасности аэропорта в Шарм-эль-Шейхе сообщало, что режим безопасности в воздушной гавани нарушался на постоянной основе. В частности, там не работали сканеры в зонах досмотра зарегистрированного багажа. Кроме того, к самолетам могли без досмотра пропускать транспорт для доставки еды и топлива.
В январе 2016 года российские эксперты начали проверять, как организована безопасность в аэропортах страны. С тех пор там неоднократно побывали делегации различных ведомств. Но, несмотря на принимаемые Каиром меры, чаще всего инспекции оканчивались фиксацией каких-либо изъянов в системе обеспечения безопасности.
Между тем, как ранее рассказала «Известиям» российская туристка, побывавшая в Египте в начале 2016 года во время новогодних праздников, уже тогда в аэропортах страны приняли беспрецедентные меры безопасности, которым позавидовали бы многие европейские воздушные гавани.
Туризм с атомным оттенком
Затянувшиеся проверки египетских аэропортов создали благодатную почву для спекуляций в местной прессе. В частности, отдельные СМИ писали, что возобновление авиасообщения увязано с тем, что Россия пытается выторговать себе наиболее выгодные условия по строительству первой в стране пирамид атомной электростанции в районе города эд-Дабаа, находящегося в 330 км к западу от Каира.
Президент Египта Абдель-Фаттах аль-Сисии и Владимир Путин стали свидетелями подписания соглашения о строительстве первой в Египте атомной электростанции
Речь идет о четырех энергоблоках по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения 3+, соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности.
Опровергать подобные слухи пришлось даже президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси, который в ноябре 2017 года заявил, что «никакой увязки между подписанием Египтом контрактов по строительству Россией атомной станции в эд-Дабаа и возобновлением с ней авиасообщения нет».
Акты о вступлении в силу контрактов по проекту строительства АЭС в эд-Дабаа были подписаны в декабре во время визита Владимира Путина в Египет. Тогда же министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что Москва готова подписать протокол с Египтом по прямому авиасообщению.
К пирамидам, но не к морю
В начале января 2018 год президент Владимир Путин распорядился возобновить полеты в Каир. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации. В качестве вероятной даты начала собственно авиаперелетов назывался конец февраля, однако затем сроки отодвинулись на апрель.
Пирамиды в Гизе
Как сообщил 13 марта глава Минтранспорта Максим Соколов, авиакомпании «Аэрофлот» и Egypt Air должны в конце этого — начале следующего месяца подписать необходимые для возобновления авиасообщения соглашения. А после этого Росавиация выдаст техническое разрешение.
Важно отметить, что пока речь идет только о рейсах в египетскую столицу. Курортные Шарм-эль-Шейх и Хургада будут по-прежнему закрыты для прямых перелетов.
Как сообщил ранее «Известиям» спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, «решение [по Шарм-эл-Шейху и Хургаде] будет приниматься с учетом опыта взаимодействия авиационных властей двух стран и авиаперевозчиков в аэропорту города Каира и в контексте ситуации с безопасностью в регионе в целом».