Почти полетели

В расписании столичных аэропортов на апрель появились первые прямые рейсы в Каир. Перевозки будут осуществлять EgyptAir, а также российский «Аэрофлот». Компании уже начали продажу билетов. Портал iz.ru вспомнил об обстоятельствах приостановки полетов, разбирался в актуальном политическом контексте, а также выяснил, при чем тут АЭС в эд-Дабаа.

Терроризмом по туризму

Временный запрет на прямые перелеты в Египет последовал после теракта, совершенного в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Тогда в результате взрыва на борту самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», направлявшегося из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека, включая семерых членов экипажа. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории российской и советской авиации.

egypt3 Место крушения российского самолета Airbus A321 Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Как стало известно в ходе расследования, самолет вылетел в 6:51 (мск) и пропал с экранов радаров спустя 23 минуты. В это время он находился на высоте 9,4 тыс. м. Обломки лайнера были обнаружены в день крушения в горной местности центральной части Синайского полуострова. Тогда же нашли и бортовые самописцы, которые доставили для расшифровки в Каир. Египетские власти сразу же предоставили возможность всем заинтересованным сторонам принять участие в расследовании.

17 ноября директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что специалисты обследовали личные вещи, багаж и части разбившегося самолета.

— В результате проведенных экспертиз на всех предметах <…> выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства, — отметил Александр Бортников, указав, что речь однозначно идет о теракте.

Ответственность за случившееся взял на себя ИГИЛ (организация запрещена в России). На следующий день после доклада директора ФСБ агентство Reuters сообщило , что террористы опубликовали на одном из своих ресурсов фотографию взрывного устройства, аналогичного тому, которое было использовано на борту российского лайнера. Речь идет об алюминиевой банке для газировки, очевидно, начиненной взрывчаткой, и детонаторе.

egypt2 Памятник жертвам крушения самолета А321 над Синайским полуостровом Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В июне 2016 года тогдашний директор ЦРУ США Джон Бреннан сообщил, что организатором теракта стала группировка «Ансар Бейт аль-Макдис», действующая на Синайском полуострове и присягнувшая ИГИЛ.

По данным следствия, бомба была заложена в отсеке для негабаритного багажа. На борт самолета ее пронес один из сотрудников аэропорта Шарм-эль-Шейха.

Косвенно версию о теракте в феврале 2016 года признал и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, по словам которого, те, кто сбил самолет, хотели нанести удар по отношениям Каира с Москвой. Тем не менее на официальном уровне власти страны расследуют произошедшее как обычную авиакатастрофу и не возбуждают уголовное дело по статье «Терроризм». Как сообщило в июле 2017 года агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, признание теракта как причины крушения «спровоцирует претензии к стране, не обеспечившей безопасность полетов, а также может стать причиной многочисленных исков со стороны родственников погибших».

Синайская уязвимость

Несмотря на такое поведение египетских властей, Синайский полуостров, а точнее, его северо-восточная часть, давно превратилась в головную боль для нынешнего руководства в Каире. Ситуация там заметно обострилась, после того как египетские военные отстранили в 2013 году от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси, ответив таким образом на соответствующие требования миллионов демонстрантов, вышедших на улицы страны.

egypt4 Демонстрация оппозиции против политики Мохаммеда Мурси, 2013 год Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Одновременно с этим на Синае активизировалась группировка «Ансар Бейт аль-Макдис», которая считается боевым крылом «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России) — а именно к «Братьям» принадлежал Мухаммед Мурси.

В 2014 году члены «Ансар Бейт аль-Макдис» присягнули на верность ИГИЛ и переименовали свою группировку в «Вилаят Синай». Спокойнее от этого ситуация в том районе, разумеется, не стала. Последний крупный теракт был совершен боевиками в ноябре 2017 года. Тогда террористы атаковали верующих, пришедших на пятничную молитву в мечеть в одном из городов провинции Эль-Ариш. Жертвами нападения стали свыше 300 человек.

По приказу египетского президента с 9 февраля 2018 года армия и полиция страны проводят на Синайском полуострове масштабную военную операцию против экстремистов.

Борьба за небо

Президент Владимир Путин подписал 6 ноября 2015 года указ о приостановке полетов в Египет. Это стало серьезным ударом по туристической отрасли страны пирамид, которая и так пострадала ранее из-за начавшейся в 2011 году «арабской весны».

egypt1 Около зала вылета каирского аэропорта Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhao Dingzhe

По оценке Ассоциации туроператоров России, ежегодно там отдыхало до 3 млн россиян. Поэтому их отсутствие не могло не сказаться на экономике, а властям пришлось подсчитывать убытки. Уже в апреле 2016 года в министерстве туризма Египта сообщили, что за первый квартал падение доходов в этой сфере составило 66%, или $1 млрд.

Разумеется, введенный запрет не остановил многих россиян: до Египта добирались через третьи страны, а бронирование отелей осуществляли самостоятельно. Как сообщил замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль, в 2017 году Египет посетило 100 тыс. граждан РФ. Но разумеется, это капля в море по сравнению с показателями до приостановки перелетов.

Таким образом, изначально для Каира насущным стал вопрос о скорейшем возобновлении авиасообщения.

— Как только мы отработаем механизмы, которые бы надежно обеспечили безопасность наших людей, мы все ограничения снимем, — заявил в декабре 2015 года Владимир Путин.

При этом Associated Press ранее со ссылкой на сотрудников службы безопасности аэропорта в Шарм-эль-Шейхе сообщало, что режим безопасности в воздушной гавани нарушался на постоянной основе. В частности, там не работали сканеры в зонах досмотра зарегистрированного багажа. Кроме того, к самолетам могли без досмотра пропускать транспорт для доставки еды и топлива.

В январе 2016 года российские эксперты начали проверять, как организована безопасность в аэропортах страны. С тех пор там неоднократно побывали делегации различных ведомств. Но, несмотря на принимаемые Каиром меры, чаще всего инспекции оканчивались фиксацией каких-либо изъянов в системе обеспечения безопасности.

Между тем, как ранее рассказала «Известиям» российская туристка, побывавшая в Египте в начале 2016 года во время новогодних праздников, уже тогда в аэропортах страны приняли беспрецедентные меры безопасности, которым позавидовали бы многие европейские воздушные гавани.

Туризм с атомным оттенком

Затянувшиеся проверки египетских аэропортов создали благодатную почву для спекуляций в местной прессе. В частности, отдельные СМИ писали, что возобновление авиасообщения увязано с тем, что Россия пытается выторговать себе наиболее выгодные условия по строительству первой в стране пирамид атомной электростанции в районе города эд-Дабаа, находящегося в 330 км к западу от Каира.

egypt5 Президент Египта Абдель-Фаттах аль-Сисии и Владимир Путин стали свидетелями подписания соглашения о строительстве первой в Египте атомной электростанции Фото: Global Look Press/Xinhua/Mena

Речь идет о четырех энергоблоках по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения 3+, соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности.

Опровергать подобные слухи пришлось даже президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси, который в ноябре 2017 года заявил, что «никакой увязки между подписанием Египтом контрактов по строительству Россией атомной станции в эд-Дабаа и возобновлением с ней авиасообщения нет».

Акты о вступлении в силу контрактов по проекту строительства АЭС в эд-Дабаа были подписаны в декабре во время визита Владимира Путина в Египет. Тогда же министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что Москва готова подписать протокол с Египтом по прямому авиасообщению.

К пирамидам, но не к морю

В начале января 2018 год президент Владимир Путин распорядился возобновить полеты в Каир. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации. В качестве вероятной даты начала собственно авиаперелетов назывался конец февраля, однако затем сроки отодвинулись на апрель.

egypt6 Пирамиды в Гизе Фото: Global Look Press/Danita Delimont/Claudia Adams

Как сообщил 13 марта глава Минтранспорта Максим Соколов, авиакомпании «Аэрофлот» и Egypt Air должны в конце этого — начале следующего месяца подписать необходимые для возобновления авиасообщения соглашения. А после этого Росавиация выдаст техническое разрешение.

Важно отметить, что пока речь идет только о рейсах в египетскую столицу. Курортные Шарм-эль-Шейх и Хургада будут по-прежнему закрыты для прямых перелетов.