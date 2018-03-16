Россияне начали покупать туры в Египет

В России появились первые предложения турпоездок в Египет через Каир и первые покупатели таких туров.

Большинство туроператоров не торопятся включать подобные туры в свои прайс-листы, ожидая падения цен на трансферы, сообщает ТАСС.

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Каир с 11 апреля 2018 года, в связи этим компания начала продажу авиабилетов.

Египетская государственная авиакомпания EgyptAir возобновляет полеты между Каиром и Москвой с 12 апреля.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа» в небе над Синайским полуостровом. Указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между РФ и Каиром был подписан президентом России Владимиром Путиным в январе 2018 года.