Сотрудники EgyptAir получили разрешения на работу в аэропорту Москвы

Сотрудники египетской авиакомпании EgyptAir получили разрешения, позволяющие работать в одном из аэропортов Москвы. В ближайшие несколько дней компания рассчитывает получить от властей России окончательное разрешение на полеты, сообщает газета «Дустур» со ссылкой на источник в EgyptAir.

По данным издания, первый рейс планируется запустить в конце марта или начале апреля текущего года. Отмечается, что EgyptAir будет выполнять рейсы в Москву на самолетах нового поколения Boeing 737 800, закупленных компанией ранее.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем российского авиалайнера. Самолет А321 «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ РФ квалифицировала случившееся как теракт.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Россией и Каиром 4 января 2018 года.

Ранее замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль заявил, что стоимость недельной туристической путевки в Египет для россиян будет начинаться от $650 за человека.