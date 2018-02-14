Посол Египта в РФ рассказал о сроках запуска авиарейсов в Каир

Соглашение о запуске регулярных авиарейсов между РФ и Египтом может быть подписано в ближайшие дни. Об этом сообщил посол Египта в России Ихаб Наср.

«Это коммерческий вопрос, стороны работают. Я думаю, на этой или следующей неделе. Это вопрос дней», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

По его словам, соглашение будет подписано между российскими авиакомпаниями и EgyptAir.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем российского авиалайнера. Самолет А321 «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ РФ квалифицировала случившееся как теракт.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Россией и Каиром 4 января 2018 года.

Ранее замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль заявил, что стоимость недельной туристической путевки в Египет для россиян будет начинаться от $650 за человека.