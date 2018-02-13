Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении авиасообщения с Египтом

Заместитель министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в интервью «Известиям» рассказал о возобновлении регулярного авиасообщения между Россией и Египтом.

По словам Михаила Богданова, на данный момент Россия и Египет активно ведут практическую работу по возобновлению прямого авиасообщения, однако пока речь идет только о рейсах между Москвой и Каиром, которые появятся в ближайшие дни.

«Что касается полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, то это решение будет приниматься с учетом опыта взаимодействия авиационных властей двух стран и авиаперевозчиков в аэропорту города Каира и в контексте ситуации с безопасностью в регионе в целом», — прокомментировал «Известиям» Богданов вопрос с авиасообщением с курортными городами.

Также Михаил Богданов рассказал о ситуации в Сирии, в том числе о судьбе президента Башара Асада, отметив, что данный вопрос касается только самого президента и сирийского народа. Именно граждане Сирии доверили Асаду руководство страной путем выборов, и никто не вправе навязывать свою волю народам независимых государств.

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«Первые рейсы в Каир отправятся в ближайшее время»