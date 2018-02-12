МИД РФ не располагает данными об иранской базе под Пальмирой

Министерство иностранных дел России не обладает информацией о наличии у Тегерана военной базы под сирийским городом Пальмира.

«Нет, я такой информацией не обладаю», — заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Его слова цитирует «РИА Новости».

Пальмира — город в Сирии, исторический памятник. Расположен почти в географическом центре Сирии, в одном из оазисов Сирийской пустыни. Важный дорожный узел.

Во время войны в Сирии город был взят под контроль боевиков в мае 2015 года. Спустя почти два года — в марте 2017 — Пальмира освобождена.