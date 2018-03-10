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Прямое авиасообщение между Москвой и Каиром возобновят в марте

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Фото: Global Look Press/Yury Kirsanov
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Окончательное решение властей РФ на возобновление прямых перелетов Москва–Каир египетский авиаперевозчик EgyptAir ожидает получить на предстоящей неделе.

Первый прямой рейс ожидается еще через неделю, пишет египетская газета, сообщает «РИА Новости». Издание «Ахбар аль-Йоум» в своей публикации ссылается на источники.

«Российские власти дадут компании EgyptAir окончательное разрешение на полеты в российские аэропорты в течение ближайшей недели», — отмечается в статье. «Ожидается, что первый рейс состоится через неделю, ознаменовав возобновление авиасообщения между столицами двух государств», — заключает автор материала.

Президент РФ Владимир Путин 4 января 2018 года подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Россией и Каиром. В феврале стало известно, что компания, отвечающая за обслуживание самолетов в аэропорту Каира, завершила приготовления в ожидании возвращения рейсов из России.

Полеты из России в Египет были запрещены после теракта в самолете A-321 российской авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 года над Синаем. Тогда погибли 217 российских туристов.

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