Соколов рассказал о задержках авиасообщения между Россией и Египтом

Начало авиасообщения между Россией и Египтом задерживается из-за отсутствия договоров авиакомпаний о наземном обслуживании.

Об этом сообщил министра транспорта России Максим Соколов. По его словам, нормативных ограничений на данный момент нет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министр транспорта России Максим Соколов заявил, что авиакомпания EgyptAir не уведомляла о возобновлении полетов между Каиром и Москвой в феврале.

Президент РФ Владимир Путин 4 января 2018 года подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Россией и Каиром.

Ранее замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль заявил, что для россиян стоимость недельной туристической путевки в Египет будет начинаться от $650 за человека.