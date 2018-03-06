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Стала известна дата возобновления прямых авиарейсов Москва–Каир

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Источник в авиационной администрации Египта рассказал, что прямые авиарейсы Москва–Каир могут возобновиться в середине апреля, передает «Интерфакс».

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Отмечается, что первые самолеты будут запущены по этому маршруту в период с 10 по 15 апреля. 

«Достигнута и закреплена договоренность с российской стороной о начале выполнения прямых рейсов на маршруте Москва–Каир в период с 10 по 15 апреля», — рассказал собеседник агентства.

Перед вылетом из Египта все самолеты будут проверять специалисты авиабезопасности российского предприятия «Аэромаш», передает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что аэропорт Каира готов принимать рейсы из России. 

Полеты из России в Египет были остановлены после теракта, совершенного в самолете A-321 российской авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 года над Синаем. Тогда погибли 217 российских туристов, летевших из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, и семь членов экипажа.

Президент РФ Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв запрет российским авиакомпаниям летать в Египет. 

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