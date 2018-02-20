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EgyptAir планирует запустить рейсы в Москву в апреле

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Египетский национальный перевозчик EgyptAir планирует запустить рейсы в Москву в апреле. Информацию об этом распространил глава авиакомпании Сафуат Муслим во вторник, 20 февраля.

Отмечается, что сейчас продолжаются интенсивные консультации и подготовка к возобновлению полетов, но, скорее всего, первые рейсы состоятся не раньше первых чисел апреля, когда в силу вступит летнее расписание, сообщает «РИА Новости».

15 февраля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром очень вероятно в 20-х числах февраля.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром были остановлены в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург.

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