Дворкович рассказал о сроках возобновления авиасообщения с Египтом

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром очень вероятно в 20-х числах февраля.

«Да, очень вероятно, так и будет, скорее всего», — сказал Дворкович журналистам.

Вице-премьер также добавил, что открыть авиасообщение с курортными городами «пока нет возможности».

Ранее сообщалось, что египетская авиакомпания EgyptAir начнет полеты между Каиром и Москвой после получения разрешения от Росавиации.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром были остановлены в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург.