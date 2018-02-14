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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров побеседовал по телефону со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

Как передает пресс-служба российского МИД, стороны обсудили вопросы региональной повестки «с акцентом на проблематику сирийского и палестино-израильского урегулирования»

Как сообщал портал iz.ru, 12 февраля состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

Аббас заявил об отказе Палестины сотрудничать с США по вопросам ближневосточного урегулирования из-за действий американского президента Дональда Трампа.

Трамп 6 декабря 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства, которое сейчас размещено в Тель-Авиве. 

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным. 

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.

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