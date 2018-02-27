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Аэропорт Каира готов принимать рейсы из России

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Фото: ТАSS/Zuma/Zhao Dingzhe
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Компания, отвечающая за обслуживание самолетов в аэропорту Каира, завершила приготовления в ожидании возвращения рейсов из России.

Как заявил местным СМИ глава компании Мухаммед Камель, все требования для возобновления авиасообщения были согласованы во время визита в Египет президента России Владимира Путина с руководством «Аэрофлота» в декабре 2017 года.

Он отметил, что в ходе переговоров российская сторона делала акцент на вопросах безопасности, эффективности оборудования для багажа пассажиров и квалификации обслуживающего персонала.

В частности, Камель сообщил, что компания будет использовать новые контейнеры для перевозки и обеспечения безопасности багажа, которые будут закрываться на замки с помощью цифровых кодов и открываться непосредственно у самолета перед загрузкой.

Напомним, полеты из России в Египет были запрещены после теракта в самолете A-321 российской авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 года над Синаем. Тогда погибли 217 российских туристов, летевших из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, а также семь членов экипажа.

Президент РФ Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв запрет российским авиакомпаниям летать в Египет. Египетские СМИ затем распространили сообщение о том, что рейсы из Москвы в Каир могут начаться уже 3 февраля.

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