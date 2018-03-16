Россельхознадзор ограничит ввоз картофеля из Египта

Россельхознадзор заявил о введении временных ограничений на ввоз египетского картофеля с 16 марта из-за обнаруженных в продукте бактерий. Об этом в четверг говорится в сообщении ведомства.

В частности, как сообщили в Россельхознадзоре, в партии картофеля из Египта были обнаружены возбудители бактериальной гнили. Уточняется, что ограничения будут действовать только на поставки из ряда зон в Египте.

«Партии такого картофеля, отгруженные до 16 марта 2018 года, не подлежат к ввозу на территорию Российской Федерации», — добавили в ведомстве.