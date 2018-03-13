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Компания «Аэрофлот» возобновит полеты в Каир с 11 апреля

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Каир с 11 апреля 2018 года, в связи этим компания начала продажу авиабилетов.

Самолеты будут летать в египетскую столицу три раза в неделю из аэропорта Шереметьево и обратно.

Кроме того, с 12 июня по 2 июля, в период проведения чемпионата мира по футболу, авиакомпания будет выполнять ежедневные рейсы между Москвой и Каиром из-за высокого спроса на перевозки.

Как сообщал портал iz.ru, 7 марта компании «Шереметьево-безопасность», «Аэрофлот» и EgyptAir подписали договор на предоставление услуг по обеспечению безопасности в аэропорту Каира.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа» в небе над Синайским полуостровом. Лайнер следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами трагедии тогда стали 224 человека.

Указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между РФ и Каиром был подписан президентом России Владимиром Путиным в январе 2018 года.

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