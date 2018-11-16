Зобнин пропустит матч Лиги наций со шведами

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин не сыграет в предстоящем матче сборной России по футболу против команды из Швеции. Матч должен состояться 20 ноября в рамках группового этапа Лиги наций.

«Сегодня Роман Зобнин покинул расположение команды и отправился из Лейпцига в Москву. Он не примет участия в матче Лиги наций против Швеции. Тренерский штаб сборной остался верен своему принципу — не рисковать здоровьем игрока, если для этого имеются даже минимальные основания», — говорится 16 ноября в официальном аккаунте Twitter сборной России по футболу.

РЕН ТВ сообщает, что Зобнин получил мышечное повреждение и поэтому не принял участие в товарищеском матче против немцев.

15 ноября в Лейпциге состоялся товарищеский матч между сборными России и Германии, который завершился победой немцев со счетом 3:0. Первый гол россияне пропустили на восьмой минуте первого тайма. Мяч забил Лерой Зане. После этого в течение 20 минут немецкие футболисты еще два раза поразили ворота Андрея Лунева. Отличились Никлас Зюле (25), Серж Гнабри (40).

Главный тренер россиян Станислав Черчесов заявил, что футболисты оказались не готовы к темпу, который задала команда Германии на первых минутах товарищеского матча.