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Черчесов объяснил проигрыш российских футболистов скоростью сборной Германии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Футболисты сборной России оказались не готовы к темпу, который задала команда Германии на первых минутах товарищеского матча. Об этом заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Встреча прошла 15 ноября в Лейпциге и завершилась со счетом 3:0 в пользу немцев. Все три мяча были забиты в первом тайме, их авторами стали Лерой Зане (8), Никлас Зюле (25) и Серж Гнабри (40).

«Скорости, которые нам предложили в стартовом отрезке, загнали нас в тупик, поэтому чемпионы мира — сборная Германии, а не мы», — сказал Черчесов.

Наставник сборной не стал «сетовать на состав», отметив игру своих подопечных во втором тайме: по его словам, команда доказала, что может играть «в любом составе».

В этой встрече за сборную России дебютировал бразильский нападающий «Краснодара» Ари, который получил российское гражданство в июле.

«Ари принимал мяч, старался скидывать его партнерам по команде, однако мы неправильно им [мячом] распоряжались. Он старался выполнять установку, но немного не получилось», — прокомментировал его игру Черчесов.

Следующий матч сборная России проведет 20 ноября против Швеции в рамках Лиги наций УЕФА.

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