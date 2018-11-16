Сборная России по футболу крупно проиграла Германии в товарищеском матче

Футболисты сборной России по футболу уступили команде Германии со счетом 0:3 в товарищеском матче, прошедшем 15 ноября в Лейпциге.

Первый гол россияне пропустили на восьмой минуте первого тайма. Мяч забил Лерой Зане. После этого в течение 20 минут немецкие футболисты еще два раза поразили ворота Андрея Лунева. Отличились Никлас Зюле (25), Серж Гнабри (40).

В этой встрече за сборную России дебютировал бразильский нападающий «Краснодара» Ари, который получил российское гражданство.

Следующий матч сборная России проведет 20 ноября против Швеции в рамках Лиги наций УЕФА.