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Глава Минэнерго назвал риски расчетов в долларах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На фоне хаотичных санкций США по всему миру проявились риски использования доллара как резервной валюты, заявил в интервью «Известиям» глава Минэнерго Александр Новак.

«Мы видим, чем грозят санкции, которые США применяют по всему миру: ограничением расчетов в долларах. Соответственно, те страны и компании, которые под это рискуют попасть, начинают задумываться о том, что нужно искать другие механизмы взаиморасчетов и не зависеть от монопольной валюты», — сказал он.

На этом фоне переход к расчетам в национальных валютах выглядит всё более актуальным.

«Если говорить с точки зрения формирования мировой цены на энергоресурсы, это может быть доллар, может быть евро, может быть любая другая валюта. На сегодняшний день, поскольку мы видим, что в основном расчеты обеспечивают в долларах, цены формируются в долларах и привязаны к доллару», — подчеркнул министр.

Также он отметил, что это — «не бесконечная тема». В том случае, если большое количество стран начнет переходить на другие валюты в своих расчетах, будут возможны и «другие системные взаиморасчеты, и другие котировки».

Подробнее — в материале «Известий»:

«Целевая задача — не допустить необоснованного повышения цен»

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