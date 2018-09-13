Россия хочет увеличить долю на мировом рынке энергоресурсов до 20%

Доля России на мировом рынке энергоресурсов должна вырасти с 5% до 20%, заявил в интервью «Известиям» министр энергетики Александр Новак.

При этом быстрее всего потребление будут наращивать в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а самым перспективным продуктом станет СПГ.

«У нас развивается одновременно и строительство трубопроводной инфраструктуры, реализуется проект «Сила Сибири», мощностью 38 млрд кубометров в год, он начнет действовать в конце следующего года», — сказал Новак.

По его словам, огромный потенциал есть у сжиженного природного газа, который может стать шансом для России, чтобы нарастить экспорт.

«Для России это огромный шанс увеличить свою долю на мировых рынках. Сейчас она составляет 5%. Мы должны выйти на уровень в 20%», — подчеркнул он.

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«Целевая задача — не допустить необоснованного повышения цен»



