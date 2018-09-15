Шатуны: как будут жить кочевники XXI века

В начале сентября в Дюссельдорфе прошел 57-й Caravan Salon Düsseldorf – 2018 — специализированный автосалон, куда съезжаются производители автофургонов и домов на колесах и ярые фанаты автопутешествий. Почему люди переселяются в дома на колесах и как развивалась культура путешествий на автомобиле — читайте в материале портала iz.ru.

Собрание верных

В нынешнем году Caravan Salon Düsseldorf вызвал небывалый интерес как у производителей, так и среди поклонников автомобильного туризма. На площади более 214 тыс. кв. м под одной крышей собрались более 600 международных компаний – производителей автотрейлеров, запчастей и аксессуаров. Посмотреть на экспозицию и ознакомиться с новейшими достижениями и передовыми разработками пришли почти 250 тыс. человек, при этом больше трети посетителей (35%) побывали там впервые.

На шоу было много участников из Азии, в частности, представителей китайских автоконцернов, а также американских и австралийских компаний — родоначальников культуры автопутешествий. По словам организаторов, популярность путешествий на автомобилях с каждым годом набирает обороты, что наглядно демонстрируют статистические и экономические итоговые показатели прошедшего автосалона.

Участники представили множество новинок как в среднем ценовом сегменте, так и кемперов класса люкс, также на выставку привезли и концепты будущих моделей. Главные премьеры состоялись на стендах Mercedes-Benz и Volkswagen. Фирма из Штутгарта показала посетителям концепты Mercedes-Benz Marco Polo и Mercedes Sprinter F-Cell, а также предсерийную версию Mercedes Sprinter Connected Home. А представители автогиганта из Вольфсбурга привезли в Дюссельдорф две версии Volkswagen Grand California (600 и «старшую» 860) и лимитированную юбилейную модель California 30 Years.

Кемпер_1 Атосалон Caravan Salon Düsseldorf – 2018 Фото: medianet.messe-duesseldorf.de

Европейские разработчики, как правило, берут современный и надежный серийный коммерческий автомобиль, чтобы затем доработать его, изменить внутреннюю и иногда внешнюю архитектуру, оснастить допоборудованием по последнему слову техники и предложить получившийся проект за довольно внушительную сумму. Другой вариант, характерный для американского рынка, подразумевает разработку и создание автофургона с нуля, в разы увеличивая его стоимость. Однако такой подход позволяет американцам воплотить в жизнь даже самые смелые идеи дизайнеров.

Многие производители из США и Европы стремились поразить воображение гостей мероприятия роскошью убранства и количеством нулей на ценнике. Одним из таких автодомов стал флагман американского бренда Concorde — Concorde Centurion, который журналисты сразу же окрестили «замком мечты на колесах». Ему не уступает флагманская модель немецкого производителя Morelo — Morelo Empire Liner Silverstone, в заднем гараже-отсеке у которого спокойно разместился Porsche 911 Carrera 4 GTS. Кстати стоимость «заряженной» версии такого автодома составляет «всего лишь» около €592 тыс. Совсем за другие деньги готова продать другая немецкая компания свой новый дом на колесах Vario Mobil Perfect 1200 Platinum. Если вы всерьез заинтересовались этим автодомом, то учтите, что его стоимость начинается в районе €1,4 млн.

VW и #Vanlife

В этом году концерн Volkswagen привез в Дюссельдорф серию новых кемперов — Grand California 600, Grand California 680 и California 30 Years. Все три модификации построены на базе VW Crafter и должны будут поступить в продажу уже в 2019 году.

Новый фургон Grand California объединил в себе всё, о чем так долго мечтали путешественники: технические инновации, лаконичный интерьер концепта California XXL 2017 года и милый внешний дизайн, напоминающий о предке легендарной модели на базе T6. Помните те забавные двухцветные хиппиваны с круглыми фарами и большим знаком «пацифика» на капоте под лобовым стеклом? Так вот новая Grand California тоже будет двухцветной; впрочем, при желании возможна окраска кузова в классическом однотонном варианте.

Кемпер_2 Volkswagen California Фото: facebook.com/Volkswagen Коммерческие автомобили

Внутри Grand California 600 — ванная комната с туалетом и душем, кухонное оборудование и встроенная в заднюю часть кузова спальная зона, которую можно дополнительно укомплектовать кроватью для детей на втором ярусе. Тогда, кстати, модель будет украшена панорамной крышей. Под капотом — двухлитровый турбодизель на 177 л.с. и 410 Нм крутящего момента, автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями и система полного привода.

В Grand California 680 всё будет приблизительно таким же, только длина кузова увеличится до 6,8 м, что позволит установить в салон спальное место большего размера, также будет просторный багажный отсек и высокая надставка на крыше, как и у модели Crafter.

Кемпер_4 В салоне автодома Volkswagen Grand California 600 Фото: medianet.messe-duesseldorf.de

Юбилейная версия California 30 будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров, каждому будет присвоен уникальный номер. Кемперы оснащены подъемной крышей и наружными зеркалами в тон, а также 17-дюймовыми колесными дисками модели Cascavel цвета металлик или антрацит. Стартовая цена на лимитированную версию автодома в Германии составляет €57,3 тыс.

Mercedes-Benz Vans

Знаменитая фирма из Штутгарта решила не уступать конкуренту на поприще автодомов и кемперов, предложив клиентам Mercedes-Benz Marko Polo. Модель построена на базе минивэна Vito и, как это обычно бывает у премиального бренда, оснащена бесчисленным количеством всевозможных функций и прибамбасов. Модификации кемпера рассчитаны на пять и семь человек, а для продолжительных поездок — на четверых или шестерых.

Кемпер_3 Mercedes-Benz Marco Polo Фото: media.daimler.com

В салоне Marko Polo есть всё, что нужно для жизни: кухня, спальные места, поворотные кресла переднего ряда превращают внутреннее пространство вэна в уютную гостиную, здесь даже есть небольшая гардеробная. И всё это — при стандартных габаритах Vito. Эта модель гораздо меньше другого микроавтобуса — Sprinter, более маневренная и компактная, благодаря чему Marko Polo способен разместиться на стандартном парковочном месте.

Кемпер_5 Стенд Mercedes-Benz Vans на автосалоне Caravan Salon Duesseldorf – 2018 Фото: media.daimler.com

Помимо кемпера Mercedes привез на выставку в Дюссельдорф две модификации более габаритного MB Sprinter — Sprinter Connected Home и концепт Sprinter F-Cell. Все новые кемперы оснащены новым интерфейсным модулем Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) с поддержкой голосового управления. Теперь водителю не нужно отвлекаться от дороги, голосовыми командами можно управлять пневмоподвеской, фарами, поднимающейся крышей и рядом других необходимых функций и комфортных опций.

Из России — с любовью

В последних числах августа стало известно о том, что в России появился завод по производству и сборке отечественных автодомов и жилых модулей. Предприятие «Автокемпер пром» расположилось в Коломне и должно стать серьезным конкурентом для иностранных автотрейлеров.

Как сообщили в Ростуризме, это событие должно стать переломной точкой в развитии отечественного автотуризма. В планах агентства в кратчайшие сроки популяризировать в России один из самых доступных видов отдыха и всерьез увлечь россиян автомобильным туризмом. Ведомство возлагает огромные надежды на новое производство, так как оно поможет россиянам избавиться от инфраструктурной зависимости и с комфортом добираться даже до самых отдаленных и труднодоступных уголков нашей страны.

Путешествие на личном автотранспорте дарит свободу перемещения, убеждены в Агентстве по туризму, ведь поехать таким образом можно куда угодно, лишь бы была дорога или хотя бы направление. Кроме того, такой вид отдыха выгоден и интересен местному малому бизнесу. Наиболее популярным в настоящее время туристическим направлением для автомобилистов является юг России. Только в одном Крыму, по подсчетам местного минкурортов и туризма, половина приехавших на летний отдых туристов добирались на полуостров своим ходом — на автомобиле.

Кемпер_6 Автодом Helix 4200 Фото: autocamper.ru

На новом заводе будет налажено мелкосерийное производство автодомов премиум- и комфорт-класса Helix4200 («Улитка»), рассчитанных на комфортное размещение шестерых человек. Машина базируется на шасси французского Citroen Jumper и оснащена 130-сильным дизелем. Также планируется выпуск нескольких моделей жилых модулей, которые можно устанавливать на пикапы практически любого производства. Отмечается, что цены на отечественные автодома будут значительно ниже зарубежных аналогов.

Пока что отечественный автопром может похвастаться лишь иностранными переделками кемпера «Газель NEXT» да доработанными домами-прицепами другого мелкосерийного бренда Sandtrekker.

Американские пионеры

Прообразы современных домов на колесах появились очень давно. Первые упоминания о таком способе «путешествий» можно найти еще в древности, когда кочевники мигрировали с места на место, складывая в повозку-фургон свой нехитрый скарб. А цыгыне и сегодня, как и сотни лет назад, предпочитают странствия оседлому образу жизни. Только теперь повозки и лошадей заменили трейлеры и автофургоны.

В XIX веке дома на колесах покатились по равнинам Северной Америки. Переселенцы, двигавшиеся через пустынный штат Канзас по Орегонскому пути на западное побережье, использовали свои фургоны и как транспорт, и как средство обороны от нападений индейцев: в случае опасности повозки ставили кругом, образуя подобие укрепления. Кстати, наверняка многие помнят сказку «Волшебник Изумрудного города» — именно в таком доме-фургоне жила Элли с родителями и песиком Тотошкой.

Спустя полтора столетия страсть к путешествиями не отпускает американцев. По статистике, собственным трейлером в Соединенных Штатах владеет каждая 12-я семья, а каждая 15-я проводит в нем порядка 28 календарных дней в году, путешествуя по стране.

Кемпер_8 Pierce-Arrow Touring Landau Фото: oldmotor.com

Первый американский автотрейлер Touring Landau производства компании Pierce-Arrow был собран еще в 1910 году. Машины фирмы были недешевы, и состоятельным клиентам предложили новую забаву — автомобильное путешествие в комфортных условиях. Салон Touring Landau был выполнен из роскошной кожи с тиснением, задние сиденья превращались в кровать, в трейлере был установлен умывальник, туалет и даже коммутатор для переговоров с шофером. Базовая цена модели составляла $8250 (около $300 тыс. в нынешних ценах). За отдельную плату можно было приобрести набор для пикника и чемоданы, выполненные в единой стилистике с салоном автомобиля. В том же году на Западном побережье США выпустили свои версии автомобилей для пикника — Los Angeles Trailer Works и Auto-Kamp Trailers.

Немалую роль в популяризации автопутешествий в начале ХХ века сыграли четверо друзей: великий изобретатель Томас Эдисон, промышленники Генри Форд и Харви Файерстоун и писатель-натуралист Джон Берроуз. Они окрестили себя «Бродягами» и с 1913 по 1924 годы периодически выезжали на природу на оборудованном фургоне Lincoln. Рассказы об их путешествиях всегда публиковались в прессе, становясь своего рода рекламой для автокемпинга. И несмотря на то что у большинства американцев не было возможности позволить себе такой вид отдыха, в 1930-х клуб любителей автотуризма («Туристы консервных банок») насчитывал в своих рядах около 150 тыс. человек.

В 1931-м в Калифорнии появился производитель кемперов Airstream, который стал настоящей легендой, а обладать автофургонами этого бренда мечтали буквально все без исключения американцы. Первая модель Airstream Torpedo Car Cruiser, созданная владельцем компании Уолли Байамом, имела каплевидную форму и своими материалами и исполнением отдаленно смахивала на самолет. Версия 1936 года Airstream Clipper не сильно изменилась снаружи, но стала чуть больше по габаритам: там было установлено четыре спальных места, собственное водоснабжение, туалет, а еще кемпер был оснащен электрическим освещением и кондиционером.

Кемпер_7 Airstream Torpedo Car Cruiser Фото: airstream.com

Любовь к автопутешествиям, как говорят сами американцы, заложена у них в крови. На сегодняшний день в США насчитывается в общей сложности более 400 различных производителей кемперов, автофургонов и домов на колесах. Спрос, как говорится, рождает предложение, поэтому стоимость подобного транспорта может начинаться от двух-трех тысяч долларов и практически не имеет верхнего предела.

Автотрейлеры по уровню комфорта и доступности имеют свой классовый рейтинг, похожий на рейтинг недвижимости. И обычно автопроизводитель, как и застройщик, ориентирован на создание кемперов одного класса, будь то люксовые автодома класса «А», ценник на которые может доходить до двух млн долларов, или доступные для широких слоев населения автодома класса «С». Наиболее известные производители автодомов в США — это Winnebago, Tiffin Motorhomes, Newell Coach, Forest River и, конечно же, Fleetwood Enterprises. Все они ориентированы на создание внушительных по габаритам автодомов-автобусов с мощными дизельными двигателями и вместительными бензобаками, путешествие на которых, если не считать стоимость самого транспортного средства, приносит одно удовольствие.

Кемпер, дом на колесах и другие варианты

На сегодняшний день существует три основных вида домов на колесах: однообъемные автодома, где кабина водителя и жилое помещение представляют собой единое пространство, дома-прицепы, которые крепятся за фаркоп к личному автомобилю, и отдельная модификация автодомов, которые устанавливаются на пикапы.

Каждый из этих вариантов дома на колесах обладает характерными особенностями. Так, например, интегрированные автодома очень удобны для путешествий в режиме «едем – стоим – едем». Единое модульное пространство салона способно за несколько минут преобразиться из транспортного средства в современный коттедж со всеми удобствами. Однако стоят такие модели очень дорого.

Более либеральный порядок цен на так называемые кастенвагены — жилые минивэны. Как правило, модель оснащена подъемной крышей, которая позволяет освободить побольше места для жилого пространства и кухонного отсека, а спальное место оборудуется на втором ярусе. Они идеальны для небольших путешествий: здесь есть все самое необходимое от бытовой техники до санузла. Однако комфортно перемещаться на подобном автотранспорте можно лишь вдвоем.

Дом-прицеп бывает маленьким, очень маленьким — с расчетом, что внутри будет располагаться только спальное место, либо довольно большим, суперсовременным и комфортным. Любой из них идеально подходит для путешествий с длительными остановками, когда место на кемпинге «зарезервировано» самим фургоном, а «тягач» может спокойно перемещаться налегке. Выбирая в качестве дома на колесах вариант независимого трейлера, необходимо учитывать, что для управления подобным транспортом потребуется категория «С». А еще, по правилам дорожного движения, во время движения находиться в автофургоне нельзя. Кстати, именно такая модификация дома на колесах зачастую переделывается под езду по бездорожью и пересеченной местности.

«Движимая недвижимость» обладает своими, иногда яркими достоинствами, но при этом таит в себе и внушительное количество недостатков. Прежде всего это налог и расход топлива. В казну государству владельцы автодомов ежегодно отчисляют приличные суммы, недаром кемперы, особенно в России, рассматриваются как предметы роскоши. Зато те, кто решил бросить все, продать квартиры-дома-дачи и уехать в кругосветное путешествие, конечно же выигрывают.