Пикник на высоких скоростях

Одно из самых ярких автомобильных событий России — фестиваль Tsunami Picnic прошел в эту субботу, 7 июля, на территории всесезонного курорта «Игора» в Ленинградской области. Как выглядит этот летний праздник скорости, адреналина и красивой техники, можно посмотреть в галерее портала iz.ru