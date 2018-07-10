Пикник на высоких скоростях

Одно из самых ярких автомобильных событий России — фестиваль Tsunami Picnic прошел в эту субботу, 7 июля, на территории всесезонного курорта «Игора» в Ленинградской области. Как выглядит этот летний праздник скорости, адреналина и красивой техники, можно посмотреть в галерее портала iz.ru
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Гвоздем программы стали эффектные соревнования дрифтеров, на которые приехали практически все отечественные звезды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Скорость, рев моторов и дым от сожженной резины — это развлечение для настоящих экстремалов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Среди участников дрифт-серии, помимо именитых российских дрифтеров, были замечены даже несколько девушек-пилотов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
А вот ценители благородной старины, стиля и скорости смогли увидеть уникальные экспонаты — ретроспорткары. На фото: руль и приборная панель кабриолета Oldsmobile Cutlass 1970 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
На один день загородный курорт превратился в настоящий рай для любителей раритетной техники. На фото: ГАЗ-24 «Волга» 1970 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Для тех, кто предпочитает что-нибудь посовременнее, организаторы привезли лучшие stance-проекты из Европы и России — в последнее время эта культура становится всё популярнее среди российской молодежи. На фото: Toyota bB
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Stance-автомобили — это машины с минимальным клиренсом. Всего на Tsunami Picnic можно было увидеть около 200 таких тюнинг-проектов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Помимо укороченных на пару-тройку витков пружин амортизаторов тюнинг в стиле stance предполагает установку расширенных колесных дисков. Многие производители устраивают своего рода соревнования на самый необычный дизайн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Увлечение stance–культурой не щадит никого. Переделке подвергаются даже самые, на первый взгляд, неподходящие автомобили
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Организаторы из команды Tsunami Factory не забыли позвать на пикник и владельцев достроенных отечественных авто
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
А еще на курорт «Игора» приехали те, кто не может относиться к тюнингу автомобиля уж слишком серьезно
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