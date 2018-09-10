Минздрав напомнил о необходимости прививаться от гриппа

Минздрав напомнил о необходимости делать прививку от гриппа до начала эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают специалисты, вакцинацию против гриппа нужно проходить ежегодно. Защитный эффект наступает, как правило, спустя 8–12 дней после прививки и сохраняется в течение 12 месяцев.

Как пишет сайт kp.ru, в 2018 году Минздрав РФ закупил порядка 62,3 млн доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами. В регионы с августа уже поставлено более 31 млн доз, из них детских — более 9 млн доз. Бесплатные прививки смогут сделать дети, беременные женщины, пожилые люди.

В ряде российских регионов уже стартовала прививочная кампания против гриппа. В Московской области она началась 4 сентября. Ожидается, что прививки сделают более 3,2 млн жителей региона, а это 45% населения области. Жители столицы смогут сделать прививки от гриппа, в частности, в торговых центрах.