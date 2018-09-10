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Роспотребнадзор предупредил об «атаке» двух новых штаммов гриппа

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Два новых штамма гриппа могут распространиться в РФ в этом эпидемиологическом сезоне. Такая информация приводится на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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«В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован», — приводит сообщение «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что длительность заболевания в среднем составляет около недели, но возможно тяжелое течение болезни на более длительный период.

Также сообщается, что в России закуплено 62 млн прививок от гриппа.

«На текущий эпидемиологический сезон за счет средств государства закуплено около 62,3 млн доз отечественной вакцины с актуальными штаммами, бесплатно эту прививку получат группы риска — дети, пожилые люди, беременные», — говорится в объявлении Роспотребнадзора.

Вакцинация от гриппа в РФ стартовала еще летом. При этом сделать прививки можно не только в поликлиниках. Например в Москве, несколько сотен прививочных пунктов будут работать в торговых центрах, на станциях метро и платформах МЦК.

В августе сообщалось, что в новом учебном году заболевших детей не пустят в школы и детсады. В период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ в учебных заведения введут процедуру «утренних фильтров».

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