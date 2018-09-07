У 12 пассажиров рейсов из Европы в США выявлены симптомы гриппа

У 12 пассажиров авиарейсов из Франции и Германии обнаружены симптомы, похожие на грипп. Об этом сообщили в международном аэропорту Филадельфии (штат Пенсильвания, США) 7 сентября.

Всего на борту обоих самолетов авиакомпании American Airlines из Парижа и из Мюнхена находилось более 250 человек. По прилете пассажиры и члены экипажа были направлены на медицинское обследование.

Как отмечает телеканал CBS, причина недомогания на борту неизвестна.

5 сентября самолет авиакомпании Emirates вынужденно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за внезапного недомогания около 100 пассажиров рейса. У людей были выявлены симптомы лихорадки — кашель и температура 37,7°C. Предпосылки возникновения недомогания также неизвестны.