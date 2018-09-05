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Самолет совершил экстренную посадку из-за лихорадки на борту

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Фото: Global Look Press/Nicolas Economou
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Самолет Emirates Flight 203, следовавший из Дубая, совершил экстренную посадку в аэропорту Нью-Йорка. Около 100 пассажиров пожаловались на резкое ухудшение самочувствия.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту имени Джона Кеннеди утром в среду, 5 сентября, передает BNO News.

Издание отмечает, что у около 100 человек были выявлены симптомы лихорадки — кашель и температура 37,7 °C. Причины инцидента пока неизвестны.

После приземления пассажиров изолировали от других посетителей аэропорта Нью-Йорка. В настоящий правоохранительные органы и специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний выясняют обстоятельства произошедшего.

1 сентября самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. После приземления произошло разрушение стоек шасси и возгорание левого двигателя. На борту воздушного судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек, в том числе трое детей, пострадали. Во время эвакуации пассажиров, которая длилась 17 минут, от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта Владимир Бегиян.

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