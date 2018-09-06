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Пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске, он летел из Кемерово в Москву, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Авиалайнер авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс № 1451, во время полета у него треснуло лобовое стекло, отметили в ведомстве.

При экстренной посадке никто не пострадал, прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента, пишет RT. 4 сентября самолет авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс в поселок Черский из Якутска, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало несрабатывание сигнализации по уборке створок шасси.

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