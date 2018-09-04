Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за поломки

Самолет авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс в поселок Черский из Якутска, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе перевозчика.

На борту находились 31 пассажир и три члена экипажа. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, посадка прошла в штатном режиме.

«При наборе высоты у воздушного судна Bombardier Dash 8-Q300, выполнявшего рейс №401 по маршруту Якутск–Черский, не сработала сигнализация по уборке створок шасси. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета. В 11:32 по местному времени (05:32 мск) самолет благополучно произвел посадку», –– приводит сообщение авиакомпании ТАСС.

Расследованием причин произошедшего занялась спецкомиссия.

1 сентября сообщалось, что пассажирский самолет в Сочи загорелся при посадке. В результате происшествия погиб сотрудник аэропорта, пострадали 18 человек, в том числе трое детей.