Прямой эфир

Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за поломки

0
Фото: TASS/UIG/Aviation-images.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс в поселок Черский из Якутска, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе перевозчика.

На борту находились 31 пассажир и три члена экипажа. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, посадка прошла в штатном режиме.

«При наборе высоты у воздушного судна Bombardier Dash 8-Q300, выполнявшего рейс №401 по маршруту Якутск–Черский, не сработала сигнализация по уборке створок шасси. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета. В 11:32 по местному времени (05:32 мск) самолет благополучно произвел посадку», –– приводит сообщение авиакомпании ТАСС.

Расследованием причин произошедшего занялась спецкомиссия.

1 сентября сообщалось, что пассажирский самолет в Сочи загорелся при посадке. В результате происшествия погиб сотрудник аэропорта, пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Челябинской области
Военный вертолет совершил экстренную посадку на парковке ресторана в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017