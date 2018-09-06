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Следовавший в Москву самолет экстренно приземлился в Новосибирске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пассажирский самолет Boeing 738-800 совершил вынужденную посадку в Новосибирске при выполнении рейса из Кемерово в Москву. Об этом сообщил представитель новосибирского аэропорта Толмачево.

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«Рейс «Аэрофлота» 1451 Кемерово–Москва совершил посадку в Новосибирске по решению экипажа в 9:03 (5:03 мск)», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя воздушной гавани. Он отметил, что вылет рейса задерживается до 16:00 по местному времени (12:00 мск).

При этом старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова пояснила, что экипаж был вынужден осуществить посадку «по техническим причинам». На борту лайнера находились 154 пассажира и пять членов экипажа. Людей разместили в зале ожидания аэропорта.

4 сентября самолет авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс в поселок Черский из Якутска, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало несрабатывание сигнализации по уборке створок шасси.

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