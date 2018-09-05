Прямой эфир

До 45% населения привьют от гриппа в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 520 тыс. человек планируется привить от гриппа в 2018 году в Липецкой области. Часть людей получат вакцину за счет работодателя.

В администрации Липецкой области обсудили кампанию по иммунизации населения против гриппа. Власти уточняют, что прививки должны получить 40–45% населения региона, это порядка 520 тыс. человек. Около 57 тыс. жителей области будут привиты на предприятиях за счет средств работодателей.

Первые партии вакцины уже поступают в регион, сообщает LipetskMedia. Медики отмечают, что применяемая отечественная вакцина безопасна и используется для детей и беременных женщин. Среди привитого населения за последние годы осложнений при болезнях не фиксировалось.

Бесплатно в Липецкой области прививки поставят воспитанникам детских садов, школьникам, студентам, военнослужащим, а также людям, которые по своей профессии входят в группу риска, — это учителя, работники транспорта, медицинские работники и коммунальщики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первая партия вакцины от гриппа поступила во Владимирскую область
Более 600 тыс. жителей Ульяновской области поставят прививки от гриппа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017