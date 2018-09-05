До 45% населения привьют от гриппа в Липецкой области

Не менее 520 тыс. человек планируется привить от гриппа в 2018 году в Липецкой области. Часть людей получат вакцину за счет работодателя.

В администрации Липецкой области обсудили кампанию по иммунизации населения против гриппа. Власти уточняют, что прививки должны получить 40–45% населения региона, это порядка 520 тыс. человек. Около 57 тыс. жителей области будут привиты на предприятиях за счет средств работодателей.

Первые партии вакцины уже поступают в регион, сообщает LipetskMedia. Медики отмечают, что применяемая отечественная вакцина безопасна и используется для детей и беременных женщин. Среди привитого населения за последние годы осложнений при болезнях не фиксировалось.

Бесплатно в Липецкой области прививки поставят воспитанникам детских садов, школьникам, студентам, военнослужащим, а также людям, которые по своей профессии входят в группу риска, — это учителя, работники транспорта, медицинские работники и коммунальщики.