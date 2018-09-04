Первая партия вакцины от гриппа поступила во Владимирскую область

Во Владимирской области начинают ставить прививки от гриппа детям и беременным женщинам. Всего планируется привить 75% детского населения региона.

В департаменте здравоохранения Владимирской области поясняют, что поступившей в регион вакцины хватит для вакцинации детей. Прививки будут ставить в школах, детских садах, а также в поликлиниках по месту жительства. Об этом сообщает ИА «Владимирские новости».

В ближайшее время поставка вакцины продолжится. За счет бюджета прививки поставят детям старше шести месяцев, школьникам, студентам, беременным женщинам, работникам сфер, где необходимо часто контактировать с людьми, а также лицам старше 60 лет.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины распределена между медицинскими учреждениями Ульяновской области. Всего в регионе планируется привить 600 тыс. человек.