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Вакцина против гриппа поступила в Татарстан

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Первые 120 тыс. доз вакцины против гриппа поступили в Татарстан. Жителей республики приглашают в поликлиники по месту жительства.

По данным министерства здравоохранения Татарстана, первая партия вакцины предназначена для взрослых. В скором времени в республику поступит весь объем препарата как для взрослых, так и для детей. Сделать прививку можно в любой поликлинике, сообщает ИА «Татар-информ».

Медики уточняют, что иммунитет вырабатывается через 2–4 недели после вакцинации. Прививка не исключает возможности заболеть, однако после вакцинации человек переносит инфекционную болезнь без осложнений.

Всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается после зимних каникул.

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