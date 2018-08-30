Вакцинация против гриппа началась в Хабаровске

Жители Хабаровска могут сделать прививки против гриппа. Вакцина поступила в медицинские учреждения города.

Прививочная кампания стартовала в Хабаровске, горожане могут обращаться в поликлиники по месту жительства. Медики уточняют, что первыми в очереди на вакцинацию стоят дети, подростки, пенсионеры, призывники и беременные женщины. Также планируется уделить отдельное внимание защите от гриппа учителей, врачей, продавцов и представителей других профессий, связанных с постоянным контактом с большим количеством людей. Об этом пишет ИА AmurMedia.

В управлении здравоохранения уточняют, что для сохранения благополучной ситуации по заболеваемости прививки нужно поставить 30–40% населения. В прошлом году вакцинацию прошли 46% жителей Хабаровска.

Вакцинация продлится до конца октября.