Вакцинация против гриппа стартовала в Ульяновской области

Жителей Ульяновской области начали прививать от гриппа. Вакцина поступила в больницы.

В Роспотребнадзоре указывают, что вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики гриппа в сезон болезни. Первая партия вакцины «Совигрипп» уже поступила в больницы Ульяновской области. Прививки ставят как детям, так и взрослым, сообщает 1ul.ru.

О начале прививочной кампании также сообщили в Тульской области, куда поступило более 228 тыс. доз вакцины, в Удмуртии, Севастополе. В Приморье вакцинацию пройдет 45% населения, там прививки начнут ставить с 1 сентября. Федеральная поставка препарата будет производиться в течение осени.