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Более 600 тыс. жителей Ульяновской области поставят прививки от гриппа

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Первая партия вакцины от гриппа распределена между больницами в Ульяновской области. Всего перед началом сезона заболеваемости прививки поставят 611 тыс. местных жителей.

Пройти иммунизацию должны 158 тыс. детей. Первая партия вакцины уже поступила в регион. Между медицинскими учреждениями распределили 142 тыс. доз вакцины для взрослых и 69,8 тыс. доз для детей. Об этом пишет 1ul.ru.

В региональном минздраве уточняют, что в Ульяновской области вводятся дополнительные меры для предотвращения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. В частности, в регионе организуют мероприятия для своевременного выявления тяжело больных и больных с осложнениями.

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