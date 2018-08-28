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Прививочная кампания против гриппа началась в Тульской области

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В Тульскую область поступило более 228,3 тыс. доз вакцины против гриппа. Поставить прививку уже можно во всех больницах и поликлиниках региона.

Пока врачи не отмечают всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом, количество заболевших характерно для данного периода времени. Всего в медицинские учреждения поступило 228,3 тыс. доз вакцины, это 45% от годовой заявки. Управление Роспотребнадзора рекомендует жителям региона своевременно поставить прививку и защититься от заболевания. Об этом пишет ИА «Тульские новости».

Вакцинация против гриппа также стартовала в Удмуртии. Поставить прививку местные жители могут в поликлинике по месту жительства.

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