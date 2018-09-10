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Пенсионеров-предпринимателей хотят освободить от взносов в ПФР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минэкономразвития подготовило проект по поддержке малого и среднего бизнеса. Документ, в частности, предусматривает освобождение пенсионеров – индивидуальных предпринимателей от уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ (ПФР).

Проект уже внесен в правительство.

На реализацию его положений до 2024 года планируется потратить порядка 450 млрд рублей.

Освободить пенсионеров от взносов предлагается с 1 июля 2019 года.

В настоящее время индивидуальные предприниматели должны платить в ПФР 26 545 рублей, если доход не превышает 300 тыс. рублей за 12 месяцев. Если ежегодный заработок выше этой суммы, то добавляется 1% от дохода.

Помимо этой меры, для популяризации предпринимательства в РФ правительство собирается наращивать закупки госкомпаний у малого бизнеса. К 2024 году их объем должен достичь 4,2 трлн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Малый и средний бизнес поддержат на 450 млрд рублей

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