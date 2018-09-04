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Более 80% бизнесменов готовы избавиться от активов

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Фото: Depositphotos/Roxiller
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84% российских бизнесменов заявили о том, что владеют активами, от которых они готовы отказаться по причине неэффективности или выявлением того или иного фактора риска. Такие результаты опроса представлены в исследовании консалтинговой компании EY.

Предприниматель городского типа

Так, готовы продать активы, которые связаны с риском прекращения деятельности, 51% респондентов.

В основном российских предпринимателей беспокоит геополитическая напряженность (55 %), тогда как меньше всего — изменение торговой политики, волатильность курса и происходящая цифровая трансформация.

При этом наибольшей угрозой для заключения сделок в ближайший год, по мнению 49% российских бизнесменов, станет нехватка высококачественных активов. Также 33% опрошенных беспокоит усиление регулирования со стороны государства, отмечает «РИА Новости».

Наиболее привлекательными для заключения сделок бизнесмены назвали следующие отрасли: медико-биологическую, технологии, горнодобывающую и металлургическую, промпроизводство, автомобильную, сектор потребительских товаров и розничную торговлю.

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