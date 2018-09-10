Малый и средний бизнес поддержат на 450 млрд рублей

Паспорт нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса разработан и внесен в правительство (документ есть в распоряжении «Известий»). На реализацию его положений до 2024 года планируется потратить порядка 450 млрд рублей. Паспорт содержит различные меры по развитию бизнеса в России. В частности, пенсионеров, которые занимаются индивидуальным предпринимательством, могут освободить от уплаты взносов в Пенсионный фонд. Намерены в правительстве наращивать и закупки госкомпаний у малого бизнеса. К 2024 году их объем должен достичь 4,2 трлн рублей. А 2020 год предлагается сделать годом предпринимательства в России.

Минэкономразвития подготовило проект документа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его планируют рассмотреть 17 сентября на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэка. Документ рассчитан до конца 2024 года. Объем всех мер, закладываемых в него, составляет 453 млрд рублей, из которых 389 млрд рублей — из федерального бюджета, говорится в проекте паспорта, с которым ознакомились «Известия».

Документ содержит различные меры по поддержке, развитию и популяризации предпринимательства в России. Одна из них — с 1 июля 2019 года освободить пенсионеров — индивидуальных предпринимателей (ИП) от уплаты страховых взносов в ПФР. Размер такого платежа рассчитывается ежегодно. В 2018 году индивидуальные предприниматели должны платить в ПФР 26 545 рублей, если доход не превышает 300 тыс. рублей за 12 месяцев. Если ежегодный заработок выше этой суммы, то к фиксированному платежу добавляется 1% от дохода свыше 300 тыс. Однако общая сумма взноса в ПФР не должна превышать 212,3 тыс. рублей.

Отдельный раздел в проекте документа посвящен увеличению доли закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса. Акционерные общества с госучастием должны будут с конца 2020 года отдавать 18% своего заказа малым предприятиям. Сейчас эта квота составляет 15%. Также постепенно должен расти и объем закупок компаний у МСП. В 2017 году они оплатили малым и средним предприятиям товары и услуги на 2 трлн рублей. В этом году президент РФ Владимир Путин поручил увеличить эту цифру до 3 трлн рублей. К 2024 году показатель должен вырасти до 4,2 трлн рублей, говорится в документе.

При этом особое внимание в проекте паспорта уделяется закупкам у малых и средних предприятий Дальневосточного и Северо-Кавказского округов. Там объем закупок должен составить 400 и 110 млрд рублей соответственно в конце 2024 года.

Общий налоговый режим для самозанятых граждан на всей территории России должен заработать с 1 января 2020 года. Он подразумевает введение единого платежа, который будет включать в себя в том числе и страховые взносы. При этом для потребителей услуг самозанятых граждан предлагается ввести налоговый вычет.

Предприниматели, которые применяют упрощенную систему налогообложения, будут освобождены от обязанности предоставлять налоговые декларации и вести учет доходов, отмечается в проекте паспорта. Вступить в силу эта мера должна 20 декабря следующего года.

Документ структурирован таким образом, чтобы предложить необходимые меры поддержки предпринимателю на каждом этапе: идея создания бизнеса, регистрация, получение господдержки, льготное кредитование и выход на экспорт, подчеркнули в пресс-службе Минэкономразвития. В министерстве добавили, что проект документа внесен в правительство и сейчас дорабатывается с учетом пожеланий кабмина.

В нацпроекте основную ставку предлагается сделать на финансовую доступность, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин. На субсидирование кредитной ставки для предпринимателей будет выделяться порядка 30 млрд рублей в год, что позволит увеличить общую сумму выданных за этот период займов до 1 трлн рублей, добавил он. Сейчас на субсидии предпринимателям выделяется 1,5 млрд рублей, а общая сумма кредитов составляет 40 млрд рублей в год.

Малый и средний бизнес является одним из главных приоритетов правительства. Президент поставил задачу увеличить число занятых в МСП до 25 млн к 2025 году. Сейчас их чуть больше 19 млн. Еще одна задача — постепенно выводить небольшие предприятия на экспорт. Для популяризации малого бизнеса предлагается в том числе объявить 2020 год годом предпринимательства в России.