Ремесло в Сети
Коммерческий успех будут иметь те виды малого и среднего бизнеса, которые смогут органично встроиться в новое цифровое пространство.
МАЛЫЕ И ВАЖНЫЕ
Малый и средний бизнес в нашей стране представлен в основном микропредприятиями, в которых занят один работник, — их 95% от общего количества. Большая часть российского малого и среднего бизнеса — это торговля и сфера услуг. Следующими по популярности идут строительство, сельское хозяйство, информационные технологии. Такие данные приводятся в докладе за 2017 год «О достигнутых результатах по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, развитию малого и среднего бизнеса и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы», подготовленном специалистами департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ.
Специалисты Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) провели в прошлом году масштабное исследование и определили стабильно развивающиеся отрасли, потенциальные точки роста для МСП в разных регионах. Так, в Москве это оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью, здравоохранение, предоставление персональных услуг, производство электронных компонентов; в Санкт-Петербурге — производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, производство медицинских изделий; в Воронежской области — выпуск пищевых продуктов и напитков, а в Мурманске — строительство. В Кабардино-Балкарии лидирует выпуск медицинских изделий, а в Татарстане — обработка древесины и производство изделий из пробки. Региональная специфика имеет значение для МСП, но есть отрасли универсальные, востребованные во всех регионах, вне зависимости от климатических особенностей и доходов населения. К таким перспективным направлениям для малого бизнеса в России сегодня относятся e-commerce, производство продуктов питания, IT-технологии, образование и косметология.
По данным различных исследований, в число актуальных направлений малого бизнеса в 2017–2018 годах попали также кейтеринг (в 2015 году рост выручки кейтеринговых компаний составил 106,5% по сравнению с 2014-м); услуги бухгалтерского учета, оказываемые на аутсорсинге; организация сетей быстрого питания и ларьков формата «кофе с собой», пирожковых и блинных; услуги веб-дизайна и онлайн-маркетинга; продажа спортивного питания и клининговые услуги.
ЦИФРА ОПРЕДЕЛЯЕТ СПРОС
Торговля и услуги — самые быстрорастущие сегменты, это не новость, так устроена экономика во всех странах: люди постоянно что-то покупают в магазинах, кафе, пекарнях, на рынках, пользуются услугами салонов красоты, химчисток, автосервисов, мастерских по ремонту бытовой техники. Но сейчас в ритейл и сферу услуг внедряются цифровые технологии, меняя эти отрасли в соответствии с требованиями потребителей и рынка. Соответственно, растут и развиваются обслуживающие их по части цифровых и компьютерных технологий небольшие компании.
«Кому из малого бизнеса цифровизация нужна в первую очередь? Конечно, если вы продаете пирожки и кофе навынос, интернет вам не нужен. Но если вы доросли до персональной коммуникации с клиентами, то он жизненно необходим, — говорит Андрей Аксенов, директор по развитию бизнеса Intelligent emails, компании, специализирующейся на автоматизации маркетинговых коммуникаций. — Среди наших постоянных клиентов есть индивидуальные предприниматели — небольшие онлайн-магазины, торгующие контактными линзами, электронными игрушками. Пока ИП немного, но их количество постепенно будет расти. Онлайн может хорошо помочь в развитии таких направлений бизнеса, как юридические услуги, торговые розничные предприятия, онлайн- образование, медицинские клиники. Онлайн-сервисы решают несколько задач для развития компании: сайт может работать витриной, объясняя и демонстрируя преимущества продукта и подталкивая к покупке, социальные сети, рассылки, ретаргетинг удерживают старых клиентов, поддерживают их лояльность, а контекстная реклама привлекает новых. Сервисы берут на себя рутину, автоматизируют все процессы».
Сегодня очень перспективными считаются нишевые проекты — небольшие агентства, предлагающие таким же небольшим компаниям-производителям и продавцам взять на себя все заботы о продвижении в онлайне, специализаций много: работа с контекстной рекламой, коммуникации, телефония, чаты на сайте, соцсети, сервисы для поддержки склада, доставки и многие другие.
Электронная коммерция — одно из самых перспективных направлений развития небольшого бизнеса последние 10 лет. Традиционные магазины не исчезнут в обозримом будущем, но их число будет сокращаться, а вид — внешний и внутренний — меняться. Таковы новые правила игры в ритейле, который должен быть персонифицированным. В своем последнем докладе «Тотальные продажи», который традиционно готовят каждый год специалисты PwC, выделено десять направлений развития ритейлеров, среди них — создание и поддержка мобильного сайта. Это говорит о том, что параллельно с ритейлом будут развиваться компании, специализирующиеся на разработке и поддержке мобильных приложений и сайтов, на брендинге и маркетинге.
ФЕРМЕРЫ В СЕТИ
«Основные причины, мотивирующие покупателей пользоваться онлайн-магазинами, — удобство совершения покупок и наличие широкого ассортимента, а не цены, — говорит Мартайн Пейтерс, руководитель практики по предоставлению услуг компаниям сектора розничной торговли и производства потребительских товаров PwC в России. — Бытовую электронику и технику, компьютеры люди уже давно и охотно покупают в интернете, одежду, обувь и игрушки тоже, а теперь активно стали закупать в онлайне и продукты, особенно этот тренд заметен в Москве».
Онлайн-продажи — хороший шанс выйти на рынок и застолбить свою нишу небольшим производителям сельскохозяйственной продукции — молока и кисломолочных продуктов, яиц, мяса птицы, меда, орехов и сухофруктов, грибов и зелени. Продажи в интернете — оптимальный способ дистрибуции для производителей нишевых товаров: пекарен, предлагающих «здоровый» хлеб на закваске, разработчиков «невредных», экологически чистых продуктов, ориентированных на отдельные группы населения — вегетарианцев и веганов, детей и взрослых-аллергиков, людей, активно занимающихся спортом и фитнесом. Тема ЗОЖ популярна, и на этой волне малые предприятия могут успешно дрейфовать в море конкурентов.
КРАСОТА НА ПРОДАЖУ
В современном обществе культ вечной молодости, тебя уважают друзья и коллеги, тобой восхищаются, если ты бодр, строен и активен. Поэтому индустрия красоты активно развивается во всем мире и в России. Специалисты оценивают ее как перспективную для малых предприятий, так как есть стабильный спрос на услуги. Рентабельность индустрии красоты составляет в среднем около 30%. Неплохо для сегодняшней экономики. В лидерах — парикмахерские экономкласса, студии маникюра-педикюра, татуажа и перманентного макияжа, кабинеты массажа и формат барбер-шопов — салонов для мужчин, где можно побриться и постричься. А вот студии автозагара и солярии теряют свою популярность: загар выходит из моды.
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Еще один интересный для МСП сегмент — образование, в том числе онлайн-школы и курсы. Учатся сегодня все и всему. Дети, подростки и взрослые изучают музыку, живопись, вокал, танцы, осваивают мастерство кондитеров, поваров и пекарей. Отдельное направление — онлайн-обучение, которое не требует от начинающих предпринимателей ощутимых вложений в аренду и ремонт помещения, коммунальные платежи, оборудование офиса и рабочих мест. Эксперты прогнозируют дальнейший рост образовательного сегмента, учитывая тот факт, что правительство всерьез озаботилось легализацией самозанятых граждан (к ним относят репетиторов и нянь). И хотя пока эти люди не спешат уведомлять о своей деятельности налоговые органы, вопрос об их статусе все равно скоро придется решать: объявленные налоговые каникулы для них заканчиваются в конце 2018 года. Переход на работу в частные офлайн- и онлайн-школы — одна из возможностей для «домашних учителей» легально продолжать свою деятельность.