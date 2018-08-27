Ремесло в Сети

Коммерческий успех будут иметь те виды малого и среднего бизнеса, которые смогут органично встроиться в новое цифровое пространство.

МАЛЫЕ И ВАЖНЫЕ

Малый и средний бизнес в нашей стра­не представлен в основном микро­предприятиями, в которых занят один работник, — их 95% от общего количе­ства. Большая часть российского ма­лого и среднего бизнеса — это торговля и сфера услуг. Следующими по попу­лярности идут строительство, сельское хозяйство, информационные техноло­гии. Такие данные приводятся в докла­де за 2017 год «О достигнутых резуль­татах по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, развитию малого и среднего бизнеса и поддержке индивидуальной предпри­нимательской инициативы», подготов­ленном специалистами департамента развития малого и среднего предпри­нимательства и конкуренции Минэко­номразвития РФ.

Специалисты Национального инсти­тута системных исследований проб­лем предпринимательства (НИСИПП) провели в прошлом году масштабное исследование и определили стабиль­но развивающиеся отрасли, потенци­альные точки роста для МСП в разных регионах. Так, в Москве это оптовая и розничная торговля, операции с не­движимостью, здравоохранение, пре­доставление персональных услуг, про­изводство электронных компонентов; в Санкт-Петербурге — производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, производство медицинских из­делий; в Воронежской области — вы­пуск пищевых продуктов и напитков, а в Мурманске — строительство. В Ка­бардино-Балкарии лидирует выпуск медицинских изделий, а в Татарстане — обработка древесины и производство изделий из пробки. Региональная спец­ифика имеет значение для МСП, но есть отрасли универсальные, востребован­ные во всех регионах, вне зависимо­сти от климатических особенностей и доходов населения. К таким пер­спективным направлениям для мало­го бизнеса в России сегодня относятся e-commerce, производство продуктов питания, IT-технологии, образование и косметология.

По данным различных исследова­ний, в число актуальных направлений малого бизнеса в 2017–2018 годах попа­ли также кейтеринг (в 2015 году рост выручки кейтеринговых компаний со­ставил 106,5% по сравнению с 2014-м); услуги бухгалтерского учета, оказы­ваемые на аутсорсинге; организация сетей быстрого питания и ларьков формата «кофе с собой», пирожковых и блинных; услуги веб-дизайна и он­лайн-маркетинга; продажа спортив­ного питания и клининговые услуги.

ЦИФРА ОПРЕДЕЛЯЕТ СПРОС

Торговля и услуги — самые быстро­растущие сегменты, это не новость, так устроена экономика во всех стра­нах: люди постоянно что-то покупают в магазинах, кафе, пекарнях, на рын­ках, пользуются услугами салонов красоты, химчисток, автосервисов, мастерских по ремонту бытовой тех­ники. Но сейчас в ритейл и сферу услуг внедряются цифровые технологии, ме­няя эти отрасли в соответствии с тре­бованиями потребителей и рынка. Со­ответственно, растут и развиваются обслуживающие их по части цифро­вых и компьютерных технологий не­большие компании.

«Кому из малого бизнеса цифро­визация нужна в первую очередь? Конечно, если вы продаете пирож­ки и кофе навынос, интернет вам не нужен. Но если вы доросли до пер­сональной коммуникации с клиен­тами, то он жизненно необходим, — говорит Андрей Аксенов, директор по развитию бизнеса Intelligent emails, компании, специализирующейся на автоматизации маркетинговых коммуникаций. — Среди наших по­стоянных клиентов есть индивиду­альные предприниматели — неболь­шие онлайн-магазины, торгующие контактными линзами, электрон­ными игрушками. Пока ИП немного, но их количество постепенно будет расти. Онлайн может хорошо помочь в развитии таких направлений биз­неса, как юридические услуги, торго­вые розничные предприятия, онлайн- образование, медицинские клиники. Онлайн-сервисы решают несколько задач для развития компании: сайт может работать витриной, объясняя и демонстрируя преимущества про­дукта и подталкивая к покупке, со­циальные сети, рассылки, ретарге­тинг удерживают старых клиентов, поддерживают их лояльность, а кон­текстная реклама привлекает новых. Сервисы берут на себя рутину, авто­матизируют все процессы».

Сегодня очень перспективными считаются нишевые проекты — неболь­шие агентства, предлагающие таким же небольшим компаниям-производи­телям и продавцам взять на себя все за­боты о продвижении в онлайне, специ­ализаций много: работа с контекстной рекламой, коммуникации, телефония, чаты на сайте, соцсети, сервисы для поддержки склада, доставки и мно­гие другие.

Электронная коммерция — одно из самых перспективных направ­лений развития небольшого бизне­са последние 10 лет. Традиционные магазины не исчезнут в обозримом будущем, но их число будет сокра­щаться, а вид — внешний и внутрен­ний — меняться. Таковы новые прави­ла игры в ритейле, который должен быть персонифицированным. В сво­ем последнем докладе «Тотальные продажи», который традиционно готовят каждый год специалисты PwC, выделено десять направлений развития ритейлеров, среди них — создание и поддержка мобильного сайта. Это говорит о том, что парал­лельно с ритейлом будут развивать­ся компании, специализирующиеся на разработке и поддержке мобиль­ных приложений и сайтов, на брен­динге и маркетинге.

ФЕРМЕРЫ В СЕТИ

«Основные причины, мотивирующие покупателей пользоваться онлайн-ма­газинами, — удобство совершения по­купок и наличие широкого ассорти­мента, а не цены, — говорит Мартайн Пейтерс, руководитель практики по предоставлению услуг компаниям сектора розничной торговли и про­изводства потребительских товаров PwC в России. — Бытовую электрони­ку и технику, компьютеры люди уже давно и охотно покупают в интерне­те, одежду, обувь и игрушки тоже, а те­перь активно стали закупать в онлайне и продукты, особенно этот тренд заме­тен в Москве».

Онлайн-продажи — хороший шанс выйти на рынок и застолбить свою нишу небольшим производителям сельскохозяйственной продукции — молока и кисломолочных продуктов, яиц, мяса птицы, меда, орехов и су­хофруктов, грибов и зелени. Прода­жи в интернете — оптимальный спо­соб дистрибуции для производителей нишевых товаров: пекарен, предлага­ющих «здоровый» хлеб на закваске, разработчиков «невредных», экологи­чески чистых продуктов, ориентиро­ванных на отдельные группы населе­ния — вегетарианцев и веганов, детей и взрослых-аллергиков, людей, актив­но занимающихся спортом и фитнесом. Тема ЗОЖ популярна, и на этой волне малые предприятия могут успешно дрейфовать в море конкурентов.

КРАСОТА НА ПРОДАЖУ

В современном обществе культ веч­ной молодости, тебя уважают друзья и коллеги, тобой восхищаются, если ты бодр, строен и активен. Поэтому ин­дустрия красоты активно развивается во всем мире и в России. Специалисты оценивают ее как перспективную для малых предприятий, так как есть ста­бильный спрос на услуги. Рентабель­ность индустрии красоты составляет в среднем около 30%. Неплохо для се­годняшней экономики. В лидерах — па­рикмахерские экономкласса, студии маникюра-педикюра, татуажа и пер­манентного макияжа, кабинеты мас­сажа и формат барбер-шопов — сало­нов для мужчин, где можно побриться и постричься. А вот студии автозагара и солярии теряют свою популярность: загар выходит из моды.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Еще один интересный для МСП сег­мент — образование, в том числе он­лайн-школы и курсы. Учатся сегодня все и всему. Дети, подростки и взрос­лые изучают музыку, живопись, вокал, танцы, осваивают мастерство кон­дитеров, поваров и пекарей. Отдель­ное направление — онлайн-обучение, которое не требует от начинающих предпринимателей ощутимых вло­жений в аренду и ремонт помещения, коммунальные платежи, оборудова­ние офиса и рабочих мест. Эксперты прогнозируют дальнейший рост обра­зовательного сегмента, учитывая тот факт, что правительство всерьез оза­ботилось легализацией самозанятых граждан (к ним относят репетиторов и нянь). И хотя пока эти люди не спе­шат уведомлять о своей деятельности налоговые органы, вопрос об их ста­тусе все равно скоро придется ре­шать: объявленные налоговые кани­кулы для них заканчиваются в конце 2018 года. Переход на работу в част­ные офлайн- и онлайн-школы — одна из возможностей для «домашних учи­телей» легально продолжать свою де­ятельность.