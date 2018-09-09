Юрий Лоза остался без аккаунта в Facebook из-за «москаля»

Музыкант Юрий Лоза сообщил, что ему на месяц заблокировали страницу в социальной сети Facebook. По его словам, причиной этого стало употребление слова «москаль».

«Слово «москаль» я употребил в отношении себя, написал: «Нам — москалям», — рассказал Лоза журналистам «РИА Новости».

Ранее по аналогичной причине была заблокирована страница топ-менеджера «Россия сегодня» Петра Лидова-Петровского, уточняет агентство.

В июне Facebook оказался в центре скандала из-за удаления статьи греческого журналиста Никоса Бойопулоса. Социальную сеть обвинили в поддержке нацизма и попытке заглушить историческую память.



