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Юрий Лоза остался без аккаунта в Facebook из-за «москаля»

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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
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Музыкант Юрий Лоза сообщил, что ему на месяц заблокировали страницу в социальной сети Facebook. По его словам, причиной этого стало употребление слова «москаль».

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«Слово «москаль» я употребил в отношении себя, написал: «Нам — москалям», — рассказал Лоза журналистам «РИА Новости»

Ранее по аналогичной причине была заблокирована страница топ-менеджера «Россия сегодня» Петра Лидова-Петровского, уточняет агентство.

В июне Facebook оказался в центре скандала из-за удаления статьи греческого журналиста Никоса Бойопулоса. Социальную сеть обвинили в поддержке нацизма и попытке заглушить историческую память.

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