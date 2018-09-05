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Компания Facebook подала в суд на BlackBerry за нарушение патентных прав

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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Американская компания Facebook направила в федеральный суд Сан-Франциско жалобу на канадского производителя гаджетов BlackBerry по причине нарушения авторских прав на шесть патентов. Об этом сообщило агентство Bloomberg в среду, 5 сентября.

«В 118-страничной жалобе, поданной во вторник в федеральный суд в Сан-Франциско (США), Facebook обвинила Blackberry в краже ряда патентов, в том числе технологии голосовых сообщений», — приводит RNS сообщение агентства.

По мнению представителей социальной медиаплатформы, имело место нарушение авторских прав со стороны канадской телекоммуникационной компании в отношении разработок, способствующих улучшению качества передачи графических изображений, аудио- и видеосообщений. Также Facebook заявила о том, что BlackBerry похитила у компании патент на отслеживание и анализ данных навигационной системы GPS.

Канадская компания пока никак не прокомментировала данные обвинения. Однако в марте 2018 года BlackBerry сама обратилась в суд с жалобой на Facebook. По словам представителей канадской фирмы, американская платформа незаконно использовала технологии BlackBerry в мессенджерах WhatsApp и Facebook Messenger, а также в Instagram. Facebook тогда все обвинения отрицала, сообщает телеканал «360».

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