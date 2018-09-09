На гребешке конфликта: Лондон и Париж спорят из-за моллюсков

Новая торговая война едва не вспыхнула между двумя европейскими державами. Рыбаки Великобритании и Франции стали участниками нового конфликта из-за добычи морских гребешков в Ла-Манше. В Париже уже пригрозили, что на помощь добытчикам ценного морепродукта может выдвинуться флот. Как предстоит улаживать «гребешковый спор» и кто в нем прав, а кто — не совсем, разбирался портал iz.ru.

На абордаж!

В конце августа в Ла-Манше произошел настоящий бой рыбаков — порядка 40 французских судов окружили пять британских, чтобы помешать им добывать морских гребешков. В сторону англичан и шотландцев, рыбачивших у берегов Нормандии в заливе Сены, летели камни и дымовые шашки. Те, в свою очередь, стали таранить противников, нанося ущерб судам.

Официальный представитель Национальной морской службы Франции Ингрид Парро заявила, что столкновения были «очень опасными», хотя рыбакам и удалось избежать травм или увечий. В любом случае в Париже «искренне надеются, что ситуация будет урегулирована», добавила она.

Истоки конфликта лежат в сфере законодательства. Дело в том, что Франция разрешает ловлю гребешка только с 1 октября по 15 мая. Такие меры ввели, чтобы снизить влияние на численность этого вида морских гадов, а именно — ракушек святого Жака (именно так по-французски называются гребешки). В то же время у британцев таких ограничений нет, а с учетом того, что для французских рыбаков эти моллюски являются важной статьей экспорта, их промысел коллегами из соседней страны весьма ощутимо бьет по их карману.

scallop2 Покупатели выбирают гребешки на французском рынке Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Из-за различий в нормативной базе конфликт в сфере добычи биоресурсов между двумя странами продолжается уже лет 15. До нынешнего инцидента последний похожий случай произошел в октябре 2012 года. Тогда 40 французских судов окружили конкурентов, пытались таранить их, кидали камни и сети, чтобы повредить двигатели. Свои агрессивные действия нападавшие объяснили тем, что британцы находились в запретной для промысла зоне, которую обозначили в соответствии с утвержденной нормами Евросоюза политикой в сфере рыболовства. Однако оппоненты опровергли эту информацию.

Досталось даже французской береговой охране — ее критиковали за неспособность вмешаться в ситуацию. Впрочем, представители ведомства утверждали, что конфликт произошел за пределами территориальных вод страны и на этот район их юрисдикция уже не распространяется.

Военный флот наготове

Новое нападение в Шотландской ассоциации производителей белой рыбы сочли «чистым пиратством». В то же время Национальная федерация рыболовных организаций Великобритании (NFFO) призвала всех к спокойствию. «Мы подняли этот вопрос перед британским правительством и попросили защиты наших судов, которые законно ловят рыбу», — сказал Барри Диз, исполнительный директор NFFO. По его словам, стоящие за столкновениями более глубокие проблемы должны решаться за столом переговоров, а не в море, где могут пострадать люди.

scallop1 Французские и британские рыболовные суда во время столкновения в Ла-Манше Фото: REUTERS/France 3 Caen

Правительство Франции со своей стороны заявило, что ее военно-морской флот готов к действиям в случае повторения подобных стычек ради сохранения мира. Министр сельского хозяйства Франции Стефан Траверт сказал, что необходимо «прийти к соглашению», потому что нельзя допустить повторения столкновений.

К спорному району предположительно выдвинулись и британские корабли силовых ведомств, однако Траверт отказался комментировать эту информацию. Вместо этого он призвал британских рыбаков держаться подальше, хоть и согласился с тем, что они не делают ничего незаконного, поскольку речь идет об участке в международных водах. Таким образом он, по сути, признал право британцев на круглогодичную ловлю моллюсков в этом районе.

«А я хочу перемирия»

Конфликт не остался незамеченным в Брюсселе. Официальный представитель Евросоюза Дэниел Розарио заявил о том, что стороны должны найти решение за столом переговоров. «Добыча гребешков регулируется на национальном уровне, и в последние годы Франция, Великобритания и Ирландия согласовали общие подходы к управлению в этой сфере, — заявил чиновник. — Поэтому сейчас в интересах прежде всего самих рыбаков сделать так, чтобы такое соглашение было достигнуто, и мы призываем национальные власти разрешать любые споры мирно, как это и делалось в прошлом».

scallop3 Флотилия из сотни траулеров ждет начала сезона гребешка в бухте Сены пролива Ла-Манш Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

В среду, 5 сентября, конфликтующие стороны провели переговоры и достигли соглашения. Согласно этой договоренности британские рыбаки не будут вести лов гребешков в «запретный» для французов период. Собственно, и раньше британцам на судах длиной свыше 15 м такой промысел был запрещен, однако теперь он будет распространяться и на суда меньшего размера. Лишенным шанса на лов некрупным участникам добычи решено предоставить финансовую компенсацию. Ее размер обсуждался на двусторонних переговорах 7 сентября, однако об их результатах СМИ пока не сообщали. Если достичь согласия по сумме не удастся, то прекращение «гребешковых войн» может оказаться лишь краткосрочным перемирием. «Вряд ли это событие останется в памяти как одно из великих морских сражений между Францией и Англией, однако на этот раз, в отличие от битвы при Трафальгаре, французские рыбаки считают, что одержали победу», — отмечает агентство АР.

Сейчас всех британских рыбаков попросили добровольно воздержаться от лова в спорном районе — до тех пор, пока не будут согласованы все параметры сделки. При этом, несмотря на появившиеся надежды на урегулирование конфликта, британцы не склонны их переоценивать. Как заявил Джим Портус, глава Юго-Западной организации рыбодобытчиков, он «очень рад, что достигнута договоренность, в которой уважаются интересы рыбаков обеих сторон». Однако если условия компенсации окажутся неприемлемыми, сделка «будет отвергнута», сказал Портус, слова которого приводит BBC News. «Французы спешат для того, чтобы достичь договоренности, поскольку еще одного конфликта они точно не хотят», — полагает он.

Эффект Brexit

Траверт считает, что на происходящее в море влияет скорое прекращение членства Британии в ЕС. «Большинство британских рыбаков — сторонники Brexit, и мы должны признать, что напряженность возрастает с приближением выхода Соединенного Королевства» из Евросоюза, сообщил министр. Он настаивает на том, чтобы между Лондоном и Брюсселем было заключено соглашение о рыболовстве. Никакой отдельной сделки между Великобританией и Францией ждать не стоит, резюмировал Траверт. В любом случае даже после выхода Великобритании из Евросоюза спорная зона останется открытой для рыбаков из других стран содружества, которые смогут вести промысел круглый год.

scallop4 Глава нормандской рыболовной ассоциации Димитрий Рогов прибыл в департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Фото: REUTERS/Hannah McKay

Как отметил глава нормандской рыболовной ассоциации Димитрий Рогов (Dimitri Rogoff), перед Brexit британские рыбаки увеличили траловый лов гребешка, рискуя уничтожить их в сезон размножения. «Добыча британцами гребешков за последнее десятилетие выросла более чем в десять раз. Сейчас они ловят больше, чем мы», — сказал он, добавив, что к моменту открытия сезона в октябре французам остается совсем немного моллюсков.

Энтони Кеснель, капитан одного из участвовавших в столкновениях французских судов, заявил, что они пытаются «избавиться от англичан, поскольку если им это сойдет с рук, то они оставят без добычи весь район». Рыбак из Нормандии Франк Эно, в свою очередь, указывает на то, что британские конкуренты вылавливают всё подчистую и французы остаются без улова. Эно, слова которого приводит NBC News, подчеркивает также, что именно на гребешков приходится до 90% его доходов.

Размер имеет значение

Наиболее чувствительной к последствиям конфликта стороной могут оказаться именно небольшие британские рыболовецкие компании. В данный момент они и так находятся в менее выгодном положении по сравнению с операторами более крупных судов: последние получают основную часть европейских квот на лов рыбы и морепродуктов и добыча гребешков оставалась для мелких компаний едва ли не единственной возможностью заработать, поскольку квоты ЕС на лов этого вида не распространяются. «У более крупных судов есть ограничения по количеству дней, в течение которых они могут вести лов гребешков, однако для лодок длиной менее 10 м (32 фута) таких лимитов нет — и это незначительное, но важное символическое преимущество», — отмечает BBC News.

scallop5 Британские рыбаки, промышляющие ловлей гребешков в порту Шорхэм-бай-Си Фото: TASS/PA Images/Andrew Matthews

Впрочем, к реформированию системы распределения квот между крупными британскими рыбодобытчиками и фирмами поменьше урегулирование спора с Францией всё равно автоматически не приведет. «Правила, которые позволяют компаниям промышленного масштаба доминировать на рынке, устанавливаются в Лондоне, а не в Брюсселе», — напоминает телерадиокомпания. По оценке BBC News, Brexit выглядит «удобным решением для рыбаков по обе стороны Ла-Манша», однако по сути выход Британии из ЕС может оказаться просто отвлекающим маневром.