Французские и британские моряки подрались в Ла-Манше из-за гребешков

В проливе Ла-Манш между французскими и британскими рыбаками произошли столкновения из-за границ промысла гребешков. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает телеканал BFMTV.

Дело в том, что французские моряки ограничены в ловле гребешков сроками от 1 октября до 15 мая. При этом ограничения не касаются их британских коллег. Французы настаивают, чтобы они соблюдали промысловые границы во время их простоя.

Столкновение между рыбаками произошло в зоне ловли гребешков святого Якова. 35 французских судов взяли в кольцо пять британских сейнеров, пытаясь помешать промыслу моллюсков.

Глава регионального комитета рыбаков Нормандии Димитри Рогофф рассказал, что французские рыбаки забрасывали британцев камнями, однако обошлось без жертв.

Он также отметил, что противостояние между моряками длится не первый год. Раньше им удавалось заключать соглашения, однако в этом году этого не произошло.