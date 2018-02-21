«Чёрная жемчужина» затонула у берегов Франции

Рыболовецкий траулер «Чёрная жемчужина» затонул в Атлантическом океане у берегов Франции. Об этом сообщает RT со ссылкой на морскую префектуру Атлантического побережья страны.

Экипаж подал сигнал бедствия 20 февраля, корабль находился в 55 км от мыса Пуэн-де-Грав.

Прибывшие по координатам спасатели обнаружили обломки судна и пустые спасательные плоты. Позже было найдено тело одного из членов экипажа, второй пропал без вести.

В январе портал iz.ru писал о крушении иранского фрегата Damavand. Судно разломилось на две части из-за сильного шторма в Каспийском море.