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Найдены тела двух моряков с горящего у побережья Китая иранского танкера

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Фото: REUTERS
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Спасатели обнаружили тела двух моряков с иранского танкера SANCHI, который столкнулся с гонконгским сухогрузом CF Crystal 6 января в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Поиски пропавших продолжаются, несмотря на сложные метеоусловия, в частности туман.

Танкер SANCHI перевозил 140 тыс. т газового конденсата 6 января он столкнулся с с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL в 290 км к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море. После этого танкер загорелся. На его борту находились 32 человека –– граждане Ирана и Бангладеш. Все они пропали без вести. Гонконгское судно после столкновения осталось на плаву, находящихся на борту 21 члена экипажа эвакуировали.

8 января стало известно, что спасатели обнаружили тело первого погибшего.

В поиске пропавших принимают участие китайские, иранские суда. Также на поиски США направили патрульный противолодочный самолет P-8 «Посейдон».

11 января на танкере произошел взрыв.

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