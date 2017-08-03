Экспорт ракообразных и моллюсков, в том числе устриц, вырос на 62% за январь–май 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе–мае 2016 года вывоз этой продукции из страны упал на 9% в сравнении с предыдущим годом). Это следует из данных Росстата. Морская продукция из России поставляется в Корею, Нидерланды, Японию, а также в Казахстан, Белоруссию и Молдавию. После введения программ по импортозамещению в России началось активное развитие аквакультуры — выращивания водных организмов на морских плантациях.

Согласно расчетам Центра международной торговли (ЦМТ), которые были сделаны на основе данных Федеральной таможенной службы (ФТС), из общего объема на ракообразных пришлось 27,4 тыс. т экспортных поставок, а на моллюсков — почти 4 тыс. т. При этом общая сумма от их продажи составила $280 млн. Из ракообразных Россия в основном вывозила крабов, креветок, раков и омаров, в группе моллюсков лидировали гребешки, каракатицы, устрицы и мидии. Крабов и креветок вывозили в Корею, Нидерланды, Японию, а гребешки — в Китай, Францию и Нидерланды. Моллюски, в том числе устрицы, поставлялись к соседям в Казахстан, Белоруссию и Молдавию.

При этом за январь–май 2017 года Россия ввезла на территорию страны почти 20 тыс. т ракообразных и моллюсков, в основном креветок. Морепродукты обошлись почти в $106 млн. Импорт ракообразных в натуральном выражении вырос на 12%, а моллюсков — упал на 20%. В ЦМТ подчеркнули, что Россия вывозит из страны свежую продукцию, а импортирует в основном мороженую.

— Экспорт растет в связи с тем, что увеличивается вылов, в том числе тех видов, которые востребованы за рубежом. Внутреннее производство повышается и за счет вылова, и за счет увеличения импорта сырья. Речь идет о тех видах моллюсков и ракообразных, которые не добываются нашими рыбаками, добываются недостаточно или не в этот сезон, — сказали «Известиям» в Росрыболовстве.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков напомнил, что после введения программ импортозамещения в России началось активное развитие сегмента аквакультуры — разведение и выращивание водных организмов в естественных и искусственных водоемах, на специально созданных морских плантациях.

— Госпрограммой «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрено увеличение объема производства продукции аквакультуры к 2020 году до 315,5 тыс. т в год. Запускаются новые проекты в Северо-Западном округе, Крыму, — пояснил он.

Представитель «Крымских морепродуктов», которые специализируются на выращивании креветок и устриц, отметил, что спрос на них в России активно растет, поэтому стало появляться больше ферм для их выращивания. После присоединения Крыма развитие аквакультуры развернулось на морских «грядках» около Крымского полуострова, продолжается расширение ферм в Азово-Черноморском бассейне. Плюс к этому устриц вылавливают на Дальнем Востоке.