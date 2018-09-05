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Бывший британский военный назвал катастрофой ситуацию с ВМС королевства

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Фото: TASS/PA Images/Andrew Matthews
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Военно-морские силы Великобритании не способны обеспечить защиту территориальных вод страны, заявил экс-начальник морского штаба Королевских ВМС лорд Алан Вест.

В интервью, опубликованном 2 сентября газетой The Independent, Вест отметил, что недавнее столкновение британских и французских рыбаков в проливе Ла-Манш из-за ловли морских гребешков демонстрирует недостаток в Великобритании судов, способных защитить территориальные воды страны.

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Кроме того, бывший военный уверен, что после выхода Британии из ЕС ситуация и вовсе станет «катастрофической».

«У нас недостаточно кораблей для патрулирования территориальных морей и нашей исключительной экономической зоны. Координация кораблей разделена», –– сказал он.

Вест указал, что координация должна осуществляться Объединенным морским оперативным командованием.

"Однако в этом командном центре попросту нет одного командующего, который мог бы отдавать приказы правительственным учреждениям, чтобы они предпринимали какие-либо действия, и поэтому центр не может осуществлять надлежащее командование», — сказал военный.

Он добавил, что проблема станет ощутимей после выхода Лондона из Евросоюза, Тогда Британии придется самостоятельно патрулировать свои воды, что может обернуться катастрофой.

28 августа сообщалось, что между французскими и британскими рыбаками произошли столкновения из-за границ ловли гребешков.  35 французских судов взяли в кольцо пять британских сейнеров, пытаясь помешать промыслу моллюсков.

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